عبدالحميد الخطيب



عبرت الفنانة زهرة الخرجي عن سعادتها بتكريمها خلال الدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي، موجهة الشكر الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على هذا التكريم الذي يعد تتويجا لها ولمسيرتها الفنية، وقالت: يعد مهرجان الكويت المسرحي إنجازا كبيرا وتأكيدا على ريادة الكويت، فبرغم كل الظروف سواء الغزو الغاشم أو جائحة «كورونا» فإن النشاط المسرحي والمهرجانات لم يتوقفا، ولقد شاهدنا عروضا مسرحية خلال فترة «كورونا» عبر «اونلاين».



وطالبت الخرجي، خلال مؤتمرها الصحافي الذي أقيم ضمن أنشطة المهرجان، بضرورة جذب الفنانين الشباب إلى مثل تلك المهرجانات ليستفيدوا من التجارب والنقاشات المهمة التي تتخللها، لافتة إلى أنها حريصة كل الحرص على حضور المهرجانات والعروض بشتى أنواعها والالتقاء بالفنانين والعاملين في مجال المسرح في جميع تخصصاته برغم ارتباطاتها الفنية، مؤكدة أن المهرجانات تثري وتنمي العلاقة بين الفنانين والإعلاميين والصحافيين ولها ثمار عديدة.



وأكدت زهرة أن المرأة الكويتية أثرت العمل الفني والمسرحي منذ زمن طويل منذ أن صعدت الفنانة الرائدة مريم الصالح على خشبة المسرح، مرورا بالاسماء الكبيرة والأجيال المتعاقبة من الفنانات، مشيرة إلى أن هناك فنانات خرجتهم «السوشيال ميديا» للساحة الفنية لديهم القدرة والموهبة.



من جانب آخر، كشفت زهرة الخرجي عن أنها فكرت في الإنتاج المسرحي، لكنها أكدت أنها تريد إنتاجا بإمكانات ونوعية جيدة. وأوضحت: تكاليف الإنتاج باهظة جدا وتحتاج إلى الدراسة والإعداد الجيد لتقديم عمل يستحق من حيث الهدف والمضمون.