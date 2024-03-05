علاء مجيد



سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أول شهرين من 2024 بقيمة بلغت 156.83 مليون درهم (ما يعادل 13.14 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 141.55 مليون درهم (ما يعادل 11.86 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 15.8 مليون درهم (ما يعادل 1.32 مليون دينار).



وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 54.96 مليون درهم (ما يعادل 4.6 ملايين دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 57.91 مليون درهم (ما يعادل 4.85 ملايين دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 2.95 مليون درهم (ما يعادل 250 ألف دينار كويتي).



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي منذ بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي بقيمة 1.45 مليار درهم (ما يعادل 121 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 1.31 مليار درهم (ما يعادل 110 ملايين دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 131.42 مليون درهم (ما يعادل 11 مليون دينار).



وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 614.89 مليون درهم (ما يعادل 51.51 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 422.77 مليون درهم (ما يعادل 35.41 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر الماضي بقيمة 192.12 مليون درهم (ما يعادل 16.1 مليون دينار).