شريف حمدي



كشفت أرقام رسمية صادرة عن بورصة الكويت ارتفاع أعداد حسابات التداول على أساس سنوي بنحو 6440 متداولا بعدما وصلت أعدادهم في نهاية فبراير المنصرم إلى 424.12 ألف حساب مقارنة بـ 417.68 ألف حساب بنهاية فبراير 2023.



وبالمقارنة على أساس شهري، فقد سجلت حسابات التداول خلال فبراير الماضي ارتفاعا بنحو 450 حسابا، إذ وصلت إلى 424.12 ألف حساب مقارنة بـ 423.67 ألف حساب بنهاية يناير 2024.



ولجهة حسابات التداول النشطة التي تم التداول عليها بصفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 4.3% بنهاية فبراير، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 18.194 ألف حساب مقارنة بـ 19.017 ألف حساب في يناير، وجاء هذا التراجع في الحسابات النشطة ببورصة الكويت منطقيا بسبب انخفاض عدد الجلسات بمناسبة تعطل أعمال السوق لأكثر من مرة سواء بمناسبة الإسراء والمعراج، أو للاحتفال بالأعياد الوطنية.



وبنهاية فبراير الماضي، بلغت نسبة الحسابات النشطة 4.28% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي والتي تقدر بـ 424.127 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.72% من اجمالي حسابات التداول.



وعلى مستوى أداء السوق خلال جلسة أمس، شهدت انخفاضا جماعيا في مؤشراتها في ظل عمليات تصريف تشهدها اسهم السوقين الأول والرئيسي على حد سواء بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في الفترة الماضية على وقع الكشف عن النتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات النقدية.



وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا أمس بنسبة 0.07% بخسارته 5.4 نقاط ليصل إلى 8150 نقطة محافظا على بقائه فوق مستوى الـ 8000 نقطة الذي بلغه خلال تداولات الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 018% بخسارته 10.9 نقاط ليصل إلى 6079 نقطة محافظا أيضا على مستوى الـ 6000 نقطة الذي بلغه الشهر الماضي. وبهذه التراجعات للمؤشرين، سجل المؤشر العام تراجعا بنسبة 0.09% بخسارته 6.3 نقاط ليصل إلى 7432 نقطة.



وتراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت أمس بنسبة 0.08% بخسارة 38 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 43.755 مليار دينار تراجعا من 43.793 مليار دينار بجلسة افتتاح الأسبوع أول من أمس.



فيما ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 8.6% ببلوغها 46.6 مليون دينار ارتفاعا من 42.9 مليون دينار أول من أمس، وتمركزت حول اسهم بيتك بـ 7.8 ملايين دينار، والخليج بـ 2.96 مليون دينار، والتجارية بـ 2.9 مليون دينار، والاستثمارات بـ 2.4 مليون دينار، ونور بـ 2.2 مليون دينار.