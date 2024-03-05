عثرت شرطة العاصمة البريطانية على سيارة فيراري سرقت من سائق فورمولا واحد السابق النمساوي غيرهارد بيرغر بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.



وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان اليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر أبريل عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.



وأوضح النمساوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز «تيستاروسا أ ف 512 ام» اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.



وقالت شرطة العاصمة (لندن) إنها بدأت تحقيقا في يناير بعد تلقيها تقريرا من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقا على سيارة اشتراها أميركي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.



وتتبعت الشرطة خلفية السيارة على مدى أربعة أيام، فاكتشفت أنها شحنت إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من بيرغر، ثم أحضرت إلى بريطانيا أواخر عام 2023. ثم استولت الشرطة على السيارة لمنع تصديرها إلى الخارج.