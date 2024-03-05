عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أكد مدرب كاظمة محمد دهيليس أن التعادل 1-1 مع الفحيحيل كان عادلا، مشيرا إلى أن اللاعبين الأبطال قدموا مباراة كبيرة أضعنا من خلالها العديد من الفرص، لم تكن المباراة مكتوبة لنا، لذا «هارد لك للفريقين».



وأشار دهيليس إلى أن الحسم تأجل إلى الجولة الأخيرة والتي سنواجه من خلالها العربي وهو أحد المنافسين على لقب الدوري لكننا في «البرتقالي» نحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية مهما كان المنافس لضمان البقاء مع الـ6 الكبار، مؤكدا أن كل فريق يتأثر بالغيابات، خصوصا أنها تتمثل في عناصر خبرة ومحترفين كشبيب الخالدي وحمد حمد والجزائري رضا أمين بينشا بسبب الإصابة، إلا أنني أثق في إمكانات جميع اللاعبين المتواجدين في تأدية دورهم المطلوب.



من جهته، أكد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب أن فريقه سوف يقاتل حتى آخر دقيقة في الجولة الـ 18 المقبلة لحجز مقعد ضمن فرق الستة المتأهلة للدور الحاسم على لقب الدوري.



وذكر أنه غير راض عن النتيجة التي آلت إليها مواجهة «الأشاوس» مع «البرتقالي»، مضيفا: «التعادل لم يكن يخدمنا من أجل ضمان التأهل، وأصبح لزاما علينا تحقيق الفوز، وعدم فوز كاظمة على العربي في المواجهة الأخرى، وقد تهيأت العديد من الفرص المحققة للتسجيل، على الرغم من قوة المنافس وجودته الفنية العالية التي يمتلكها العديد من عناصره في مختلف المراكز».



وأشاد الخطيب بنجم المنتخب والقادسية بدر المطوع، بعدما عادل رقمه التاريخي بعدد الأهداف التي سجلها بالدوري الكويتي بعدد 162 هدف، قائلا: «أعتز كثيرا بوصول المطوع لهذا الرقم، وأتمنى أن يحرز الهدف الذي يجعله الهداف التاريخي للدوري الكويتي، كما أن المطوع لديه العديد من الألقاب الكبيرة التي تثبت جودته الفنية العالية، ومهارته التي أمتعنا بها لسنوات طوال، وهو من أساطير الكرة الكويتية، فعلى حد علمي أنه الهداف التاريخي لكأس سمو الأمير، وكذلك الهداف التاريخي لكأس سمو ولي العهد، كما أنه هداف العرب في القرن الـ21، وأتمنى له مزيدا من التألق في الملاعب».