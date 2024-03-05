يحيى حميدان



خرج الكويت من مواجهات الجولة الـ 17 من دوري «زين» الممتاز كـ «أكبر المستفيدين» بعدما أسقط المتصدر السابق العربي بنتيجة 2-1 في مواجهة القمة وانتزع منه صدارة الترتيب في وقت حساس من عمر المسابقة، فيما عادت فرق القادسية والنصر وخيطان إلى طريق الانتصارات بعد صيام، حيث تفوق «الأصفر» على السالمية 1-0، و«العنابي» على الجهراء 2-0، و«الأحمر والأسود» على الشباب 2-1. ولم تأت مواجهة كاظمة وضيفه الفحيحيل بجديد بعد تعادلهما 1-1 في ظل صراعهما على المقعد السادس والأخير المؤهل للمنافسة على لقب البطولة.



«الأبيض».. صدارة بجدارة



دخل الكويت في مواجهة القمة مع العربي برغبة واضحة في تحقيق الفوز، وجاءت البداية «كما يشتهي» بعدما تحصل على ركلة جزاء في أول 52 ثانية، وبعد تقدمه بالنتيجة مبكرا أكمل ضغطه ولم يركن للدفاع. وقد تميز «الأبيض» بوفرة الحلول لديه سواء من الأطراف أو العمق، ويبدو أن خبرة لاعبي الفريق الكويتاوي ظهرت في الوقت المناسب بعدما حقق عدة انتصارات مميزة على الفرق الكبيرة في الفترة الأخيرة.



«الأخضر».. خسارة قاسية



لم يقدم العربي ما يشفع له للحفاظ على صدارة الترتيب وافتقد الفريق الروح ويحتاج «الأخضر» للاعب الوسط المميز الذي ينقل الكرة بـ «سلاسة» لخط الهجوم، وهي الميزة الموجودة في سيف الحشان وعبدالرحمن الظفيري، واللذان غابا عن المباراة، الأول للإصابة والثاني بسبب قرار فني بوجوده على دكة البدلاء، وعلى المدرب العرباوي، البوسني داركو نيستروفيتش، مراجعة حساباته لتعديل المسار.



«الأصفر».. عودة في الوقت المناسب



عاد القادسية الى سكة الانتصارات في الوقت المناسب بعدما أصبح الفارق 4 نقاط بينه وبين الكويت المتصدر، وهناك 11 مباراة متاحة ربما تقلب الحسابات لصالح الفريق، و«الأصفر» حقق فوزا مستحقا على السالمية، وكان الطرف الأخطر والأكثر وصولا للمرمى، حتى عند تسجيل هدف الفوز في وقت متأخر خلق المزيد من الفرص، ويفتقد الفريق القدساوي للجماعية في الثلث الأخير من الملعب.



«العنابي» حجز مقعده مع الكبار



استطاع النصر أن يحقق الفوز، الذي جافاه في المباريات الأخيرة وبقي رصيده متجمدا، ليحجز مقعده مع الكبار الستة المتنافسين على اللقب، وتألق «العنابي» في المواجهة وبرز منه أكثر من لاعب وهو ما يؤكد عودة الروح للاعبين، وسجل الفريق هدفين، وكان بإمكانه الخروج بغلة أكبر.



«السماوي» وغياب الروح



يبدو أن السالمية افتقد الحافز في مواجهة القادسية، بعد ضمانه التواجد مع الستة الكبار وابتعاده بفارق كبير عن الصدارة، إلا أن المستوى الذي ظهر به «السماوي» لم يكن متوقعا بعدما عودنا على تقديم مستويات كبيرة في المواجهات الصعبة، ولم تكن هناك أي محاولات تذكر للفريق السلماوي في الشوط الأول، وتحسن قليلا في الشوط الثاني، لكن سهولة الوصول الى مرماه تعد نقطة سلبية واضحة.



الفحيحيل.. نقطة غير مرضية



يعتبر الفحيحيل من أكثر الفرق تنظيما وأفضلها في نقل الكرة، ويملك «الأحمر» محترفين على مستوى عال ودائما ما يقدمون الإضافة، بيد أن الاعتماد الكلي على الأجانب في تسجيل الأهداف لا يأتي بالنتائج المرجوة، وعلى اللاعبين المحليين أصحاب الخبرة والتجارب أن يكونوا أكثر حسما لمصلحة الفريق، ويعتبر التعادل بمنزلة الخسارة للفحيحيل كون فوزه وفوز«البرتقالي»في الجولة المقبلة سيبعده عن دور الستة بسبب فارق المواجهات الذي يميل لكاظمة.



«البرتقالي».. الحسم بيده



على الرغم من التعادل مع الفحيحيل وامتلاك كاظمة حسم التواجد مع «الستة الكبار» في الجولة المقبلة بيده، إلا أن «البرتقالي» لا يزال بعيدا عن الإقناع المطلوب، وهناك الكثير من علامات الاستفهام على مستوى محترفيه الأجانب، وأثبت محليو الفريق أنهم الأفضل من خلال تسجيلهم لأغلب الأهداف في المباريات الأخيرة.



الشباب وهبوط غريب



لا يزال يعاني الشباب من هبوط مستواه وتراجع نتائجه بشكل واضح، حيث حقق «أبناء الأحمدي» فوزا وحيدا في آخر 9 مباريات ضمن الدوري الممتاز وسجلوا خلالها هدفين فقط، وهذه الأرقام تعتبر «كارثية» على فريق كان يقدم عروضا هجومية مميزة لامتلاكه لاعبين يتميزون بالسرعة والحسم، وجاءت خسارته من خيطان لتضع الفريق في موقف صعب للبقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.



خيطان.. عاد من بعيد



عزز خيطان حظوظه في البقاء ضمن الدوري الممتاز عقب فوزه على منافسه المباشر الشباب، ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين، وهو ما يجعل الصراع محموما بين الطرفين في قادم المواجهات، ويمتلك كل فريق 7 مباريات (مباراة في الدور الحالي + 6 مباريات في دور تفادي الهبوط) ولا مجال خلالها للخطأ من أي طرف، وحقق «الأحمر والأسود» 5 نقاط في آخر 3 مباريات وهي محصلة إيجابية، إلا أن الفريق بحاجة للتخلي عن حذره المبالغ به في المباريات.



الجهراء.. الشجاعة لا تكفي



كان سيناريو المباراة أمام النصر قاسيا على الجهراء بعدما استقبل هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة ولعب منقوصا بعد طرد محترفه الليبي أنس الشبلي في الدقيقة 30، ولعب الفريق الجهراوي بشجاعة في الشوط الأول رغم النقص وبادر للهجوم، لكن يبدو أن «الشجاعة وحدها لا تكفي» بعدما انهار في الشوط الثاني، وقدم حارسه نايف العازمي مستوى خارقا بتصديه لـ7 تسديدات مباشرة على مرماه، ليجنب فريقه خسارة كارثية.





فريق «الأنباء» بعد الجولة الـ 17

اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الـ 17 ضمن منافسات دوري زين الممتاز، ويضم:

الحارس: نايف العازمي (الجهراء).

الدفاع: أليكس ليما (السالمية)، عمرو ميداني (النصر)، حسين دشتي (الفحيحيل).

الوسط: ناصر العجمي (النصر)، محمد مرهون (الكويت)، عبدالله فواز ودانييل جيبولا (القادسية).

الهجوم: عبدالمحسن العجمي (الفحيحيل)، بندر السلامة (العربي)، جيمي سياج (خيطان).





معلول نجم الأسبوع





يستحق مدرب الكويت، التونسي نبيل معلول، أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعدما استعاد صدارة الدوري الممتاز وتجاوز أصعب الاختبارات بالنسبة للفريق أمام العربي والمباريات التي سبقتها، لتكون الصدارة مستحقة.





في المرمى





٭ بقي مهاجم العربي حمزة خابا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الـ 17 بتسجيله 15 هدفا، وأضاف محترف النصر هانسيل زاباتا هدفا جديدا لسجله الذي أصبح 14، ويأتي مهاجم الكويت طه ياسين الخنيسي، الغائب للإصابة، في المركز الثالث بإحرازه 9 أهداف.



٭ شهدت الجولة حالتي طرد كانتا من نصيب أنس الشبلي (الجهراء)، ومهدي برحمة (الكويت).



٭ طغى الحذر على أداء الفرق في المباريات الخمس بعدما تم تسجيل 11 هدفا فقط وهي نسبة قليلة.



٭ يعتبر العربي الأفضل هجوميا بتسجيله 46 هدفا، ويأتي خلفه الكويت بـ 44 هدفا، ويبتعد القادسية بفارق كبير بإحرازه 27 هدفا.



٭ استعاد القادسية صلابته الدفاعية بعدما بقي الأفضل في خانة مستقبلي الأهداف (10 أهداف).



٭ سجلت 8 فرق هدفا على الأقل في مباريات الجولة، ولم يحالف التوفيق الجهراء والسالمية في هز الشباك.





منو سجل؟



الشباب: مامي ساهر



خيطان: جيمي سياج - فهد الرشيدي



النصر: أيمن لقجع - هانسيل زاباتا



القادسية: بدر المطوع



الفحيحيل: أدو روبن



كاظمة: شريدة الشريدة



الكويت: فيصل زايد - محمد مرهون



العربي: علي خلف.





صح لسانك

الصراع القائم بين مجموعتي البطولة والهبوط وتقارب نقاطهما حتى الجولة قبل الأخيرة يشير إلى تنافس أكبر في جولات تحديد اللقب.

«لا يوقّف»



غلط x غلط



إشعال المفرقعات الدخانية في المدرجات خلال مباراة الكويت والعربي من شأنه أن يعرض جماهير الفريقين إلى عقوبة إدارية.



«الحرص واجب»