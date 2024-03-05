

يعقوب العوضي



يدافع الكويت اليوم عن لقبه بطلاً لأندية الخليج لكرة اليد اليوم عندما يلتقي الريان القطري في الـ 6:00 مساء بالمباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية التي تحتضنها الدوحة، إذ تأهل «الأبيض» بعد عبوره العربي القطري 39-36 في المواجهة التي دارت بينهما أمس الأول ليواصل طريقه بنجاح في البطولة، فيما تأهل الريان القطري للنهائي بالفوز على الدير البحريني 30-27. بدوره، خسر برقان ممثل الكويت الثاني في البطولة من الشباب البحريني 28-29، حيث لعب أمس مع عمان العماني الذي خسر بدوره أمام مليحة الإماراتي 27-29 على المركزين السابع والثامن. ويعتمد مدرب الفريق الوطني هيثم الرشيدي، على عدة لاعبين موهوبين منهم: عبدالعزيز الشمري، عبدالله الخميس، مشعل طه، عبدالله الغربللي وحراس المرمى علي صفر ومحمد بويابس، كما سيكون للمحترفين فرانكيس كارول، انخيل هيرنانديز وفينسيوس تيكسيرا دور كبير في حسم المواجهة أيضا، فيما يمتلك الريان القطري كوكبة من اللاعبين البارزين منهم حمزة ماجد، أمين زكار وناصر الدين ميجديتش. وبشكل عام، «العميد» يملك إمكانيات كبيرة قادرة على تحقيق الفوز، لكن الأهمية الفنية تكمن في الابتعاد عن التسرع واللعب على المضمون فإضاعة الفرص لن تمر بسهولة على منافس أيضا لديه القدرة على تحقيق نتائج إيجابية.



«الناشئين» في المجموعة الرابعة



من جهة أخرى، أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين لكرة اليد، والتي ستقام في طهران بالفترة من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبلين، منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من اليابان والأردن والصين.



مبارتان في الدوري المحلي



إلى ذلك، فاز السالمية على العربي بنتيجة ٢٩ - ٢٦ ورفع رصيده الى ٩ نقاط وبقي العربي على رصيده السابق ٤ نقاط كما فاز الصليبخات على التضامن 38-19 في المباراة التي دارت بينهم أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي التضامن من دون رصيد. وفي لقاء آخر، فاز اليرموك على الساحل 37-23 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط أيضا، بينما بقي الساحل من دون رصيد من النقاط.