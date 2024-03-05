

حقق التوسع المخطط لشركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» (GII) عبر المملكة العربية السعودية زخما كبيرا من خلال الاستحواذ على كيان مرخص من هيئة السوق المالية السعودية (CMA).



وستشمل عمليات GII في المملكة العربية السعودية استشارات التمويل المؤسسي وإدارة صناديق الاستثمار والأصول والأسهم الخاصة والتمويل المهيكل. وتسمح تراخيصها التنظيمية بالعمل كمدير أصلي ووكيل ومنسق، وترتيب وتقديم المشورة بشأن العروض المالية، وإدارة صناديق الاستثمار.



وكمجموعة استثمار بديلة عالمية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع أصول تحت الإدارة تزيد على 4.5 مليارات دولار، تشمل استثمارات GII الحالية في المملكة حصة الأغلبية في عيادات المسواك، أكبر سلسلة لعيادات طب الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة جدوى للاستثمار، وحصة كبيرة في شركة عبير الطبية، وعمليات استحواذ أخرى على شركات سعودية لتصنيع الأغذية على وشك الاكتمال. تشتمل الشبكة الواسعة لعلاقات الاستثمار لدى GII فروعا دولية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والهند.



وعلق محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي GII، قائلا: يقوي هذا التطور المرحب به خطط GII لتعزيز عملياتها في المملكة، حيث يوسع استثماراتنا الأخيرة في شركات الرعاية الصحية وتصنيع الأغذية السعودية بإضافة أداة استثمار وإدارة أصول قوية، ولا تزال لدينا رغبة قوية في تنمية حضورنا هنا من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة مع المستثمرين السعوديين وغيرهم من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي GII: ممتنون للغاية لهيئة السوق المالية السعودية على معالجتها السريعة لعملية الاستحواذ لدينا، والتي من خلالها يمكن لشركة GII الاستفادة من علاقاتها القائمة في المملكة لتلعب دورا أوسع في الاقتصاد السعودي سريع النمو، حيث يمكن أن تؤدي فرص الاستثمار الجذابة إلى مزيد من التطوير والعوائد المتزايدة والمزايا الإيجابية للجميع.