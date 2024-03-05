

أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته البلاتينية لـ«هاكاثون مؤسسة إدراك» الذي أقيم في مركز عبدالله السالم الثقافي، بمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم والعديد من فئات المجتمع، بالتعاون مع مركز الكويت للأمن السيبراني. وأثبتت رعاية البنك الأهلي الكويتي للفعالية التي حظيت أيضا برعاية وزارة التربية، والجامعة الأميركية في الكويت، والمركز الوطني للأمن السيبراني، التزامه المستمر بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم المواهب المحلية التي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الرقمي، جنبا إلى جنب مع المساهمة في تطوير وإعداد جيل مستقبلي من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وفق أفضل المستويات.



وبهذه المناسبة، قالت أفراح الاربش مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي: مشاركتنا في رعاية الفعاليات والمبادرات التعليمية تعكس إصرارنا المتواصل على تعزيز حضورنا في أوساط المجتمع الكويتي، وقد أتاحت الفعالية الفرصة للبنك الأهلي الكويتي من أجل التواصل مع الشباب ذوي المهارات العالية في المدارس. وأضافت: يسعدنا دعم العقول الشابة في الكويت، التي تشاركنا شغفنا بالابتكار والتفاني في تقديم الحلول المتطورة في القطاع المصرفي، في وقت عزز هذا الحدث إيماننا الكبير بإمكانيات الشباب الكبيرة في دولة الكويت.



وأوضحت الأربش أن الفعالية أتاحت الفرصة لاستعراض الخبرات التقنية والتكنولوجية الكبيرة الموجودة في دولة الكويت، وتسليط الضوء على أهمية مواكبة التقنيات في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها الدولة على جميع المستويات، كاشفة أن البنك الأهلي الكويتي حريص على وضع جميع إمكاناته من أجل المساهمة في عملية التحول الرقمي بالتعاون مع الشركاء في مؤسسة إدراك وغيرها من الجهات في السوق المحلي. وأتاحت الفعالية للبنك الأهلي الكويتي فرصة التواصل مباشرة مع الطلبة وأولياء أمورهم، وتعزيز العلاقات مع جميع فئات المجتمع، إذ أوضحت الأربش في نهاية تصريحها أن رعاية هذا الحدث تجسد التزام البنك المتواصل من أجل تشكيل المستقبل الرقمي في الكويت، وتطوير علاقاته مع الجيل القادم من القادة الرقميين في السوق المحلي.