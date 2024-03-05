طارق عرابي



أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للاجارة والاستثمار فهد علي الغانم أن «أعيان» استهلت العام 2023 بإدراجها في السوق الأول والذي جاء ليترجم العمل الدؤوب الذي تم في الشركة خلال الفترة السابقة، والذي يعكس مدى اهتمام المستثمرين بالشركة.



حديث الغانم جاء خلال كلمته أمام الجمعية العامة العادية لشركة «أعيان للاجارة والاستثمار» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي عقدت ظهر أمس بنسبة حضور بلغت 64.27% والتي وافقت على كل بنود جدول الأعمال بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.5% على المساهمين.



وأضاف أن «أعيان» استمرت خلال العام 2023 ولاتزال في السعي نحو تنفيذ استراتيجيتها التي ترتكز على خلق توازن ملائم في أصول الشركة، والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة في سبيل تعظيم حقوق المساهمين وتعزيز المركز المالي للشركة.



وأشار الغانم إلى أن الشركة ركزت على نمو كل قطاعاتها التشغيلية الرئيسية خلال العام الماضي، حيث ترى أن نمو قطاع التأجير التشغيلي خلال العام 2023 وفقا لخطة الشركة جاء مدفوعا بالطلب المستمر على السيارات الجديدة والمستعملة، موضحا أن قطاع الاستثمار بدأ في حصد جزء من نتائج استثماراته التي تمت خلال الفترات الماضية.



أما على صعيد القطاع العقاري فقد أوضح الغانم أن القطاع العقاري بدأ تنفيذ خطة الشركة الرامية إلى إعادة تشكيل المحفظة العقارية من خلال بيع مجموعة من العقارات ذات العوائد المنخفضة والبحث عن فرص للاستثمار في عقارات جديدة تستهدف الشركة منها تحقيق عوائد أفضل في ظل مخاطر مدروسة ومتناسبة مع أصول الشركة.



وتابع قائلا: «بفضل من الله ومن ثم تلك الجهود المتضافرة من قبل الجهاز التنفيذي في الشركة قفزت أرباح الشركة خلال 2023 لتصل إلى صافي أرباح يقارب 12.4 مليون دينار مصحوبا بارتفاع ايجابي لمعظم المؤشرات المالية الخاصة بالشركة».



البيانات المالية



واستعرض الغانم أداء الشركة خلال العام 2023 قائلا: «إن إجمالي الإيرادات شهدت نموا بلغ 34% لترتفع من 19.1 مليون دينار في 2022 إلى 25.5 مليون دينار في 2023، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% لترتفع من 151.3 مليون دينار في 2022 إلى 153.7 مليون دينار في 2023، وكذلك الحال بالنسبة لإجمالي حقوق المساهمين التي ارتفعت بنسبة 7% من 91.2 مليون دينار في 2022 إلى 98 مليون دينار في العام 2023 فيما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة 8% من 137 فلسا في 2022 إلى 148 فلسا في 2023».



وأشار الغانم إلى أن المحافظة على هذا الاداء الإيجابي وتعزيز الإيرادات التشغيلية للشركة لهو الهدف الأساسي التي تعمل الشركة للوصول إليه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن «أعيان» تعمل على استهداف الفرص التشغيلية في القطاعات المختلفة وتحسين أداء أصولها المالية وفقا لخطة محددة مرصودة من قبل مجلس الإدارة.



واختتم الغانم كلمته بقوله ان الجهاز التنفيذي في «أعيان» مستمر في تحقيق استراتيجية العمل المقرة من قبل مجلس الإدارة، حيث يضع الجهاز نصب عينيه استمرار تحقيق النتائج التشغيلية الايجابية التي من شأنها تعظيم حقوق المساهمين وتعزيز مكانة الشركة في السوق، كما يتطلع إلى استمرار الاداء الإيجابي بمستويات متفاوتة لكل قطاعات الشركة أخذا بعين الاعتبار التحديات المحيطة الذي يشهده العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة.