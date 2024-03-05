رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي

نتائج الشركة جاءت متماشية مع المسار الثابت والتطور المستمر بتحقيق أداء مالي مستقر وأرباح مستدامة للمساهمين

«الاستثمارات الوطنية» حافظت على صلابة مركزها المالي وقوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال عام 2023 على الرغم من كونه عاماً زاخماً بالتحديات انعكست تداعياتها على أداء أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية

«الاستثمارات الوطنية» أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسؤولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات

إجمالي الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وصل إلى ما يقارب 1.05 مليار دينار

حصافة الشركة في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية كانت لها الدور في تعزيز موقعنا الريادي بمختلف القطاعات والأسواق

نجاح الشركة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأرباح والإيرادات التشغيلية لتحقيق أعلى العوائد وبأقل المخاطر الممكنة

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد المخيزيم

أولوياتنا التميز في خدمة عملائنا ومساهمينا وخلق قيمة مضافة لهم والحفاظ على مصالحهم بكفاءة عالية

حققت نمواً تفوق نسبته 22% في عدد عملاء المحافظ الاستثمارية الجدد من الأفراد والشركات المحلية والعالمية

بدأنا العام بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدداً من الصفقات الناجحة التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار تقريباً حتى نهاية عام 2023

حصة سوقية مؤثرة لخدمات الاستشارات والخدمات الاستثمارية جعلت شركة الاستثمارات الوطنية رائدة ومتميزة في هذا المجال

«الاستثمارات الوطنية» واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت

تحقيق أداء إيجابي لصناديق القطاعات المحلية والخليجية المتخصصة







اعتمد مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث واصلت الاستثمارات الوطنية أداءها المالي والتشغيلي مسجلة نموا إيجابيا، وذلك بفضل رؤيتها الاستراتيجية الناجحة والتنويع الهادف لتقديم عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين، والذي أسهم في تحقيق صافي أرباح مالية بلغت 4.1 ملايين دينار بواقع 5 فلوس للسهم الواحد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على الرغم من التحديات والأداء السلبي للأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام خلال 2023.



في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بدر ناصر الخرافي إن الشركة حافظت على أرباحها خلال عام 2023، حيث كان عاما مليئا بالتحديات الاقتصادية التي انعكست تداعياتها على أداء أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية، وساهمت بتوجيه اختيارات الشركة للأسهم الدفاعية ما ساعد في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة خلال هذا العام.



وأضاف «استطاعت الاستثمارات الحفاظ على صلابة مركزها المالي وقوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال عام 2023، حيث بدأنا العام بإيجابية مدعومة بمرونة المحافظة على العمليات التشغيلية عن طريق تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة، وخدمات استشارية متنوعة، مما صاحب ذلك نتائج إيجابية على الرغم من تقلبات السوق السلبي في أسواق المال سواء بالكويت والمنطقة، وذلك باعتبار الاستثمارات الوطنية إحدى كبرى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة لعقود عدة، الذي نتجت عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها، وقدرتها على تجاوز الأزمات محليا باختلاف الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى قدرتها في الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة وشفافية فائقة».



أداء بورصة الكويت



وفيما يتعلق بأداء البورصة، أشار الخرافي إلى بورصة الكويت، حيث أنهت تعاملاتها لعام 2023 على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 6.5%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 7.9% ومؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف بلغ 0.5%. وأوضح أن تداولات شهر أكتوبر تزامنت مع انطلاق ما سمي بـ «طوفان الأقصى»، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط البيعية، حيث تراجع مؤشر السوق العام خلال شهر أكتوبر بنسبة 5.2%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 5.1%، وذلك كأسوأ أداء شهري لهما منذ شهر يونيو 2020.



مؤشرات الأداء



واستعرض الخرافي أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال ان إجمالي موجودات الشركة بلغ 249.3 مليون دينار بنهاية عام 2023، وإجمالي الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وصل إلى ما يقارب 1.05 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 173.3 مليون دينار.



وبرغم التغير في أسعار الفائدة في المنطقة والعالم والذي أدى إلى انعكاس سلبي في حركة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ الأداء السلبي في كل من سوق الكويت 6.5%، وسوق أبوظبي 6.2% وسوق عمان 7.1%، إلا أن الشركة قد حافظت على تحقيق أرباح سنوية ونمو ملحوظ في جميع المؤشرات المالية الأساسية، مشيرا إلى تحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد، حيث حققت في عام 2023 صافي أرباح مالية بقيمة 4.1 ملايين دينار وبواقع 5 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بأرباح بلغت 8.7 ملايين دينار بواقع 11 فلسا للسهم الواحد خلال الفترة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 15% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 15 فلسا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2023، وهو ما يؤكد على صلابة ومتانة المركز المالي لشركة الاستثمارات الوطنية، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العمومية للشركة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية. وأشار الخرافي إلى حصافة شركة الاستثمارات الوطنية في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية، وأن الشركة تمضي بجهود حثيثة وخطوات سباقة في خلق مسارات جديدة لتعزيز موقعها الريادي عبر إحداث تأثير مستدام وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات والأسواق من خلال الابتكار والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والفعالة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة، حيث من أولوياتنا التميز في خدمة عملائنا ومساهمينا وتحقيق التغيير الإيجابي الدائم لهم، مثمنا ثقتهم ودعمهم المستمر للاستثمارات الوطنية.



عام حافل بالإنجازات



تأكيدا على مكانة الشركة بين شركات الاستثمار الإقليمية وتتويجا لجهودها الدؤوبة، أشار بدر ناصر الخرافي إلى حصول الشركة على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، من قبل «يوروموني» العالمية خلال توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة في لندن، إذ حصلت الشركة على واحدة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليميا، وهو إنجاز مرموق ورائد يعزز من مكانة الشركة وجودة منتجاتها وريادتها على مستوى الكويت.



وفي ختام تصريحاته، أكد الخرافي وضوح قوة العناصر التشغيلية الرئيسية التي تعزز من أداء الشركة وجودة أعمالها، كما أنها تعد أساسا راسخا ترتكز إليه خطط النمو خلال العام الحالي، مشيرا إلى دعم مجلس الإدارة الكامل لقطاعات الشركة، وأشاد أيضا بجهود الإدارة التنفيذية التي تتسم بالاحترافية العالية مقدرا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق النتائج الجيدة التي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في الاستثمارات الوطنية.



صفقات ناجحة ونتائج إيجابية



من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم أن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام 2023 هي تأكيد لاستمرارية التزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي، والذي يظهر بشكل جلي في نهج الشركة الهادف إلى تعزيز كفاءة وصلابة المركز المالي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي نحو تعزيز الأصول المدارة من قبل الشركة والمحافظة عليها، وذلك باستقطاب استثمارات في المحافظ الاستثمارية المتعددة وفي الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الشركة بقيمة مميزة وأرقام محفزة جدا خلال العام 2023 من خلال عملاء جدد، ومن خلال استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في المحافظ المختلفة بنسبة إضافية تقدر بأكثر من 22% على عدد المحافظ الاستثمارية لعملاء جدد من أفراد وشركات محلية ومستثمرين أجانب ما شهد المزيد من الإقبال على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، بالإضافة إلى تقديم عدة خدمات متميزة لعملائنا في مجالات مختلفة للتخطيط لحماية الأصول العقارية العالمية.



وأشار المخيزيم إلى نجاح شركة الاستثمارات الوطنية بفضل علاقات الشركة الواسعة والرؤية الاستراتيجية السديدة في استقطاب الاستثمارات والخدمات الاستشارية، حيث بدأت العام 2023 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عددا من عمليات الدمج والاستحواذات وزيادة رأس المال في شركات عدة، ونجاحها في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية في بورصة الكويت، وقد بلغت قيمة الصفقات حتى نهاية عام 2023 ما يقارب 400 مليون دولار تقريبا، توزعت على عدة صفقات منها صفقة بيع رائدة لأكبر وانجح صفقات الاستحواذ في قطاع التعليم في الكويت وهي تمثل علامة فارقة ومحطة رئيسية لسوق أعمال الاستشارات والخدمات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لثاني عملية شراء جزئي في الكويت نيابة عن شركة مجموعة رواسي الكويت القابضة في أسهم شركة الراسيات القابضة المدرجة في البورصة، وأيضا إكمال عملية استحواذ لشركة العيد للأغذية من خلال عملية زيادة رأسمال نقدي وتمويل استراتيجي، كما نجحت الشركة أيضا بالاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة مجموعة الراي الإعلامية.



إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في الحصول على خطاب نوايا غير ملزم من مستثمر استراتيجي لأحد عملائنا في قطاع النفط والغاز داخل السوق الكويتي وقد اكتملت الصفقة في بداية العام الحالي، وتعزز هذه الصفقات دورنا كمستشارين ماليين موثوقين في الكويت. وعلاوة على ذلك، يتمتع الفريق بقائمة قوية من الصفقات الواعدة، حيث تعمل الإدارة بشكل فعال على عدد من الطروح الأولية لشركات تعمل في قطاعات السيارات، الخدمات المالية، وقطاع الخدمات. وفيما يتعلق بجوانب الاندماج والاستحواذ، نعمل على عدد من العمليات لشركات في قطاع الأغذية في الكويت.



عوائد إيجابية ومميزة



من جانب آخر، أعلن المخيزيم عن تحقيق صناديق القطاعات المحلية والخليجية لشركة الاستثمارات الوطنية عوائد إيجابية ومميزة خلال عام 2023، وذلك بفضل تتبع الشركة لنهج استراتيجي نشط، حيث حققت أمثل وأفضل العوائد الممكنة للعملاء، وذلك على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم، حيث كان من أبرزها صندوق زاجل للخدمات والاتصالات، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال الاستثمار بصورة أساسية بقطاعي الخدمات والاتصالات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما نجح فريق الأدوات المالية خلال العام 2023 في توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع ثلاث شركات مدرجة في بورصة الكويت، من بينها شركات حافظت الاستثمارات الوطنية على بقائها من ضمن مكونات السوق الأول، ليرتفع عدد الشركات التي تقدم عليها شركتنا دور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركة، وهو أمر يجعل شركتنا واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت. وشدد المخيزيم على أن شركة الاستثمارات الوطنية وبفضل استراتيجيتها الحصيفة وخبرة فريق العمل لدى الشركة المتميزة، لديها القدرة على مواجهة الصعوبات وتلبية التحديات في القطاع الاستثماري، والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات الإيجابية والمتميزة تبعا لسياستها المالية التحوطية وإدارتها الحكيمة والمهنية العالية لفريق العمل لديها.



منتجات رقمية مبتكرة



وأضاف المخيزيم أن الاستثمارات الوطنية تسعى دائما إلى التفوق التكنولوجي وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز إجراءات الأمان السيبراني لحماية بيانات الشركة وعملائها مما رفع مستوى الأمان الوقائي للنظام والامتثال للمعايير الدولية، وأصبحت قاعدة راسخة موثوقة لجميع الأطراف المعنية.



واسترسل المخيزيم حديثه في هذا الشأن أن الاستثمارات الوطنية تلتزم بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة تتوافق مع أهداف تقارير عملائنا المالية المتنوعة خلال الفترة المقررة، ونحن بصدد إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتطلعات العملاء، ومنها تداول الهامش والذي يمنح العملاء فرص استثمارية جديدة، موسعين بذلك محفظتهم وتعزيز استراتيجياتهم المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs الذي يقدم من خلاله مجموعة من الخيارات المتنوعة للاستثمار تلبية لاحتياجات عملائنا المالية المتنوعة، وإنشاء منصة NFP وهي عبارة عن منصة رقمية تقوم بربط القطاعات رقميا لتنفيذ طلبات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة وخلق قيمة مضافة لهم، بالإضافة إلى تطوير النظام العقاري الإلكتروني ما أسهم في تسهيل خدمات التحصيل وتحسين تجربة العملاء لهم في كل الأمور الخاصة بهم. واختتم المخيزيم حديثه مؤكدا أن الاستثمارات الوطنية مستمرة في نجاحاتها البناءة خلال عام 2024، والتركيز على تحقيق النمو المستدام، والاستمرار في توسيع القدرات الرقمية والمساهمة الفعالة في تعزيز كل مسارات التنمية الاقتصادية، وتقديم أفضل الخدمات لإرضاء عملاء ومساهمي الشركة، وتوجه بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة، على الجهود المبذولة والإسهامات الفعلية تحقيقا لأهداف الشركة في إطار تنفيذ خططها وسياستها الاستراتيجية والشكر موصول لجميع عملاء ومساهمي الاستثمارات الوطنية على ثقتهم الغالية بالشركة، متمنيا للجميع دوام أواصر التعاون والنجاح.



عام حافل بالإنجازات



تأكيدا على مكانة الشركة بين شركات الاستثمار الإقليمية وتتويجا لجهودها الدؤوبة، أشار بدر ناصر الخرافي إلى حصول الشركة على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، من قبل «يوروموني» العالمية خلال توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة في لندن، إذ حصلت الشركة على واحدة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليميا، وهو إنجاز مرموق ورائد يعزز من مكانة الشركة وجودة منتجاتها وريادتها على مستوى الكويت.



جهود الاستدامة وحوكمة معايير الـ ESG



وفقا لاستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية الحصيفة ورؤيتها الحكيمة في إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق صورة ذهنية إيجابية عن الشركة في المجتمع، وذلك بالتزامها بهذا الدور والعمل على التوعية بأهميته كجزء من برنامج الشركة السنوي، ومن ضمن الاهتمام المحلي والعالمي بما يخص الاستدامة والحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية ESG، دعمت الشركة الاستدامة الوطنية حيث أصبحت محركا حاسما لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسؤولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات، حيث سيتم إطلاق التقرير الخاص بالاستدامة خلال العام الحالي. وسلطت شركة الاستثمارات الوطنية الضوء على دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يشمل دعم ورعاية وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات في مجالات مختلفة ومتنوعة، حيث ساهمت الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي وبمشاركة Creative Confidence في برنامج Shift المصمم خصيصا للنساء الكويتيات حديثات التخرج وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية والمنطقة بشكل عام. ودعما للأنشطة الرياضية التي تهدف لنشر الثقافة الصحية والرياضية بين أواسط المجتمع، شاركت الاستثمارات الوطنية كراع بلاتيني لبطولة الدورة المفتوحة للبادل، وحرصت الشركة على المشاركة في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري بالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان الكريم بما يتعلق بكسوة عيد الفطر للأسر المحتاجة.