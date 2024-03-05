

أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن افتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس، إحدى العلامات الفندقية الفاخرة التابعة لشركة هيلتون، من خلال شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، وهي شركة تابعة لشركة العقارات المتحدة.



ويقدم الفندق بطرازه المعماري المميز، أجواء أنيقة وتجارب استثنائية تلبي متطلبات الضيوف واحتياجاتهم من قلب عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة، فيوفر ملاذا راقيا وواحة من الهدوء وسط حدائق نباتية ساحرة تتيح للضيوف إقامة فاخرة ومليئة بالاسترخاء بعيدا عن صخب وسط المدينة وضوضائها.



ويقع فندق والدورف أستوريا في شارع العروبة، حي هليوبوليس الراقي بمدينة القاهرة، على بعد دقائق معدودة من مطار القاهرة الدولي، حيث يتاح للضيوف الوصول بسهولة إلى أبرز المعالم السياحية وكذلك المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره، كما أن الفندق يقع على مسافة قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر مجتمعا حضاريا جديدا يضم مقرات حكومية، ومجمعات سكنية، بالإضافة إلى مراكز تجارية وثقافية.



وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة مازن حوا: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة الضيافة العالمية هيلتون لتوسيع محفظتنا في جمهورية مصر لتشمل علامة والدورف أستوريا الشهيرة التي ترتقي بتجربة الضيوف فيما يتعلق بالإقامة الفاخرة ليقدم علامة موثوقة إلى الضيوف والزوار الذين ينشدون أعلى مستويات الخدمة. نحن نتطلع إلى استقبال ضيوفنا في هذا الفندق الخلاب والذي سيصبح بلا شك أحد أبرز المعالم المرموقة في مصر».



وأضاف حوا: «يعكس تعاوننا مع علامة والدورف أستوريا القيم المشتركة بيننا، ويسلط الضوء على التجارب الفخمة والاستثنائية التي تقدمها كلتا العلامتين التجاريتين لعملائهما حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى دمج الشغف والرفاهية كي نقدم أفخم التجارب التي لا تنسى».



من جهته، علق العضو المنتدب في شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة محسن أبوالعزم، قائلا: «إن الخطط التوسعية لمحفظة العقارات المتحدة من المشاريع التطويرية، كانت استجابة لتنامي الطلب في المواقع الرئيسية في مصر وقناعتنا بإمكانات النمو التي يتمتع بها سوق العقارات المصري على المدى الطويل. ونحن على ثقة بأن هذه المشاريع التطويرية سترسخ مكانة الشركة الرائدة في السوق وستلبي الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة وعالية الجودة في سوق القاهرة اللذي يشهد نموا مستمرا».



بدوره، قال رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا جاي هاتشينسون: «استقبلت مصر رقما قياسيا بلغ 14.9 مليون سائح دولي في عام 2023، وغالبا ما تكون القاهرة نقطة بداية رحلة المسافرين إلى مصر، ويسعدنا أن نجلب فخامة والدورف أستوريا ذات الشهرة العالمية إلى هذه الوجهة المرغوبة. سوف يجذب والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الضيوف المميزين الذين يبحثون عن رفاهية عالمية المستوى، ويقدم تجارب ثرية وخدمة لا مثيل لها على قرب من المواقع الثقافية والتراثية النابضة بالحياة في القاهرة».



ويجمع الفندق ما بين الأناقة الحديثة والأصالة المصرية بلمسات عصرية، ويتضمن 252 غرفة وأجنحة فاخرة، بالإضافة إلى المطاعم الراقية التي تدعو الضيوف إلى خوض رحلة شيقة لاستكشاف أشهى النكهات. هذا وبالإضافة إلى مرافق الفندق الأخرى حيث تشمل سبا والدورف أستوريا ومساحات مذهلة لإقامة الفعاليات على أحدث الطرازات العالمية.



ويستمد فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس إلهامه من تاريخ المدينة العريق وثقافتها الغنية، ويحمل تأثيرات مصرية قديمة أعاد إحياءها بحلة عصرية لتعزيز الإحساس بالانتماء. استوحي ديكور الفندق الذي تولت شركة أدريان باربوزا ديزاين المتمركزة في لندن تصميمه، من حقبة الآرت ديكو فيما تتخلله لمسات من الفنون الفرعونية مع لوحات من الألوان الهادئة التي تطغى عليها درجات الأخضر والأزرق الغنية، وألوان خشبية دافئة مستوحاه من الطبيعية.



وفور وصولهم، يدخل الضيوف إلى بهو الفندق الذي يتسم بجدران زجاجية وتصميم مقوس على شكل عين الفرعون رع، وتخطف ساعة والدورف أستوريا الأيقونية الأضواء، باعتبارها سمة من السمات التي تتميز بها فنادق والدورف أستوريا، فتستعرض الوقت داخل حلقتين من المياه المتدفقة لتستحضر إلى الأذهان نهر النيل والهندسة المعمارية الفرعونية.



يمكن للضيوف في فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الاستفادة من خدمة «الكونسيرج الشخصي» المعهودة لدى كل فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا حول العالم. تبدأ التجربة قبل الوصول فيما يتعاون الفريق المختص مع الضيوف لتصميم إقامتهم بحسب تفضيلاتهم ومتطلباتهم. وخلال فترة الإقامة، يتلقى الضيوف ترحيبا شخصيا عند تسجيل الوصول ومرافقة خاصة إلى الغرف، ناهيك عن مساعدة فورية لتلبية أي طلب. وعند المغادرة، يتلقى الضيوف خدمة مجانية لحزم الحقائب وإمكانية تسجيل مغادرة سريع.



وبهذه المناسبة، صرحت ديل ماكفي، المدير العام لفندق والدورف أستوريا القاهرة، قائلة: «يوفر الإرث عالمي المستوى الذي تتباهى به علامة والدورف أستوريا مجموعة من الفرص إلى الضيوف الراغبين في استكشاف مدينة القاهرة النابضة بالحيوية والمتجذرة في أعماق التاريخ. فمع فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس، سيستمتع الزوار بخدمة ضيافة فاخرة لا مثيل لها في البلاد ويسرنا فتح أبوابنا لضيوفنا حتى يختبروا أفضل ما يقدمه الفندق».



أفضل ما في عالم الطهي



بالتماشي مع إرث والدورف أستوريا في تجارب الطعام المبتكرة، يقدم فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس باقة واسعة من تجارب الطعام الاستثنائية للضيوف، سواء كانوا ينشدون كوكتيلات قبل العشاء، أو عشاء وسط أجواء ملؤها الأناقة أو مشروبات منعشة بجانب حمام السباحة.



ويقدم المطعم المتميز «براسري عايدة»، قائمة أطباق مستوحاة من منطقة البحر المتوسط بلا حدود، حيث تعد الضيوف بتجربة لا تنسى سواء كانوا بمفردهم أو برفقة مجموعة من الأهل او الأصدقاء، يتباهى المطعم بديكور مفعم بالأناقة يحاكي حديقة من حدائق دول البحر المتوسط ويضم مطبخا مفتوحا نابضا بالحيوية وتراسا رائعا.



علاجات السبا



يستعد سبا والدورف أستوريا لفتح أبوابه في وقت لاحق من هذا العام، ويوفر تجربة فاخرة للضيوف الذين يقصدون تجربة من الاسترخاء التام وعلاجات مميزة. استوحي ديكور السبا من الطبيعة، ويقدم لأول مرة في القاهرة 4 أجنحة للعلاجات المتطورة للغاية، يضم كل منها حماما كاملا ومنطقة خاصة للاسترخاء، ناهيك عن غرفة علاجات متعددة الاستخدامات.



ويتلقى جميع ضيوف سبا والدورف أستوريا ترحيبا شخصيا في ردهة الانتظار، وسيحظون أيضا بفرصة لتجربة المنتجات بعد جلستهم، كما سيحصلون على وصفة مخصصة بحسب احتياجاتهم للعناية بأنفسهم في ديارهم.



الاجتماعات والفعاليات



يوفر فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس مجموعة من المساحات والمواقع المبهرة، بحيث يشكل وجهة مثالية للضيوف الراغبين في استضافة فعالية تبقى محفورة في الذاكرة مدى العمر أو الاحتفال بمناسبة مميزة برفقة الأحباء.



ويشمل الفندق مركز أعمال مجهزا بأحدث المعدات، وصالة اجتماعات و6 غرف اجتماعات مجهزة تجهيزا كاملا، في حين أن قاعة الحفلات المذهلة تستوعب 2000 ضيف كحد أقصى. ويضمن فريق منظمي الفعاليات المتفاني وقائمة الخيارات المخصصة بحسب الطلبات، خدمة فاخرة لا تشوبها شائبة في أي احتفال أو فعالية.