تخصيص مسارات لخطوط هوائية بمنطقة العبدلي لتغذية جمهورية العراق بالربط الكهربائي

الموافقة على تخصيص أحواض وقنوات مائية لتجميع مياه الأمطار حول منطقة الصابرية



عبدالله الراكان



وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على طلب الديوان الأميري بشأن اعتماد مكونات المرحلة الثالثة لمشروع حديقة الشهيد الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر، مع إضافة جدول بمكونات المشروع والمخططات التفصيلية للمشروع، كما وافق على الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12و66 و80 و227 بمنطقة السالمية من سكنية إلى استثمارية. كما وافق «البلدي» على مقترح نائب رئيس المجلس خالد المطيري بشأن تطوير طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد مع التنسيق بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق ووزارة المالية، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات بمنطقة العبدلي لخطوط هوائية جهد 400 ك ف بعرض 200 م لتغذية جمهورية العراق بخط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مسار GCCIA، وكتاب شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة بمناطق الكويت المختلفة بخصوص الموقع 4 بمنطقة شرق قطعة 2، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 5 موقع 3.



ووافق المجلس على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الهيئة بالقطعة 2 بمنطقة شرق، وعلى طلب وزارة الشؤون والهيئة العامة للصناعة الخاص بإلغاء قرار القسيمة 113 بمنطقة الشويخ الصناعية والمخصصة لجمعية الصحافيين الكويتية، كما وافق أيضا على طلب «الزراعة» تعديل مسمى النشاط بحديقة حيوان الصليبية، وعلى الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المباني والأراضي في منطقة غرناطة بجانب المناطق السكنية مع التنسيق مع وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري والبلدية والجهات الأخرى ذات الصلة. وتمت الموافقة على كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تخصيص مسجد ومواقف سيارات داخل حدود الحيازة بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 13، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الشؤون توسعة السوق المركزي لجمعية أشبيلية التعاونية الواقع بمركز ضاحية أشبيلية، والموافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض وقنوات مائية ووصلة مائية تحت الأرض وساتر ترابي لتجميع مياه الأمطار حول منطقة الصابرية.



وأبدى المجلس البلدي عدم موافقته على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان قطعة 1، وعلى الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق بخصوص الشكوى المقدمة من مجموعة أهالي منطقة العديلية بشأن إقامة جسر مشاة بين منطقتي الفيحاء والعديلية، بالإضافة إلى رفض الكتاب المقدم من احدى الشركات العقارية بشأن العقار الواقع على شارع العثمان التجاري مباشرة قطعة 185 القسائم 19 و20 و21.



اقتراحات الأعضاء



وأحال المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي الاقتراحات الآتية:



٭ الاقتراحين المقدمين من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، الأول بشأن تغيير استعمال روضة الطبري الكائنة بقطعة 1 في الفيحاء كحديقة عامة، والثاني بشأن تعديل مساحة المطعم في ابنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت من 1000 إلى 500 م2.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن عمل التفافة علوية تحت الجسر الرابط بين مدينة سعد العبدالله ومدينة جابر الأحمد.



٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي بشأن تخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق نظام ممر الطوارئ.