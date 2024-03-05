أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس بأن هجوما استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت مدرجة على أنها «تابعة لإسرائيل».



من جهتهم، أعلن الحوثيون انهم استهدفوا بالصواريخ «سفينة إسرائيلية» في بحر العرب، وذلك ضمن سلسلة العمليات التي ينفذونها قبالة سواحل اليمن على خلفية الحرب في غزة.



وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين يحيى سريع، في بيان، «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عملية استهداف لسفينة إسرائيلية (MSC SKY) في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، مؤكدا تحقيق إصابة «دقيقة ومباشرة».



وأوضحت «أمبري» أن الاستهداف وقع «على بعد نحو 91 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن في اليمن»، مضيفة أنه «بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة».



وأضافت الوكالة «لم يتم التأكد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة»، مشيرة إلى أن السفينة «كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي».



ولفتت «أمبري» إلى أن السفينة كانت مدرجة «على أنها تدار من شركة زي أي أم لخدمات الشحن الإسرائيلية»، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه «ربما كان ذلك إدراجا قديما، إذ لم تدرج السفينة في مصادر أخرى».



من جهتها، أكدت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية التي تديرها القوات البحرية الملكية، وقوع هجوم.



وتحدثت عن رصد انفجارين أحدهما على مقربة من السفينة، بينما ألحق الثاني «أضرارا» بها، مشيرة إلى اندلاع حريق على متنها.