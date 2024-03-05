بشرى شعبان



اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطلاق خدمات صارفي دعم العمالة «أفراد».



وأعلنت الهيئة عن فتح جميع خدمات التقديم والتحديث البيانات صارفي دعم العمالة الوطنية في نظام الأفراد من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وذلك عبر الدخول على موقع الهيئة الالكتروني واختيار خدمة «الأفراد»، واختيار دخول المسجلين بدعم العمالة، أيقونة معاملات التحديث وإضافة طلب تحديث، وتحديد نوع المعاملة المطلوبة وتعبئتها وفق المطلوب.



وعلى صعيد آخر، ادرجت الهيئة خدمة تقديم إجازة الابتعاث من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (شركات ـ افراد) وفق ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين للدراسة.



شروط الابتعاث



وحددت الشروط وفق الآتي:



٭ موافقة جهة العمل على الابتعاث مع الاستمرار في صرف الراتب طوال فترة الابتعاث.



٭ الابتعاث للحصول على مؤهل دراسي أو درجة علمية أعلى.



٭ موافقة التعليم العالي على القيد في الجهة التعليمية المبتعث لها.



٭ الابتعاث لنيل الشهادة الجامعية يلزم استيفاء شرط العمر 25 سنة والخبرة 3 أعوام في جهات غير حكومية.



مدة الصرف للمبتعث



وبينت الهيئة أن مدة الصرف محددة وفق قانون والنظم المعتمدة خمسة أعوام لنيل الشهادة الجامعية، عدا المبتعثين لكليات الطب فيسمح لهم بعامين اضافيين، وعامين لنيل درجة الماجستير، بالاضافة إلى ثلاثة أعوام لنيل درجة الدكتوراه.



وبينت الهيئة الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين لمدة سنة إضافية شريطة تقديم طلب للهيئة مشفوعا بالأسباب والمبررات الداعية لذلك، مرفقا به الموافقات اللازمة.