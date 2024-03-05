نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول رفض الجيش السوداني طلبا إيرانيا بإقامة قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر مقابل تزويد السودان بسفينة حربية وفق «العربية نت».



وقال عبدالله لوكالة «أنباء العالم العربي» أمس «ما ورد في صحيفة «وول ستريت جورنال» غير صحيح إطلاقا، ويجافي الواقع تماما».



وأضاف «التقرير استند إلى شخص، ذكرت الصحيفة اسمه وادعت أنه مستشار أمني للرئيس السوداني، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لا يوجد أي مستشار بهذا الاسم في مؤسسة الرئاسة السودانية».



وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مسؤول كبير في المخابرات السودانية قوله، إن إيران فشلت في إقناع السودان بالسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيعطي لها موطئ قدم في منطقة تتيح لها مراقبة حركة المرور البحرية من قناة السويس وإسرائيل وإليهما.



وأضافت الصحيفة أن طهران تعهدت بإرسال سفينة حربية إلى السودان مقابل تلبية طلبها.



وقال مسؤول استخباراتي سوداني لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الجيش رفض عرضا من إيران لتزويده بمسيرات مقابل منح طهران إذنا بإنشاء قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر.



وعرضت إيران، بحسب المسؤول السوداني، إمداد الجيش بسفينة حربية قادرة على حمل مروحيات ومسيرات إذا وافق على إنشاء القاعدة العسكرية لطهران على البحر الأحمر.



وقالت «وول ستريت جورنال» إن إيران تهدف إلى مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس وإسرائيل.