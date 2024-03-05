صدر مرسوم بتعيين الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة. ووفق المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 2024 «يعين الفريق سالم نواف الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة». كما صدر مرسوم بتعيين اللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية. وبحسب المادة الأولى من المرسوم رقم 33 لسنة 2024 «يعين اللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية».



كما صدر مرسوم بترقية اللواء الركن طيار بندر سالم عبدالله المزين إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش. ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 31 لسنة 2024 على أن «يرقى اللواء الركن طيار بندر سالم عبدالله المزين إلى رتبة فريق ويعين رئيسا للأركان العامة للجيش».