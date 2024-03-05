صدر في جريدة «الكويت اليوم» ملحق العدد 1677 قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم «7/1» لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية جاء كما يلي:



٭ المادة الأولى: تفقد الجنسية الكويتية من كل من: حاكم عبيسان الحميدي عبيسان المطيري، سارة حمدان مسفر مهدي علي العجمي، عبدالرحمن أيمن عبدالله عبدالكريم العيسى، ظافر معيض ظافر حمد لافي العجمي، وجميلة محمد غازي عقاب العتيبي، وذلك استنادا الى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أعلاه. كما نشرت «الكويت اليوم» قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرار رقم «5/1» لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية جاء كما يلي:



٭ المادة الأولى: تفقد الجنسية الكويتية من كل من: وضحة جعيلان سعد العتيبي، رزان عدنان غزال، وزكية محمد محمد، وذلك استنادا الى المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أعلاه. كما نشرت قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرار رقم «6/1» لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية جاء كما يلي:



٭ المادة الأولى: تفقد الجنسية الكويتية من كل من: هدى رجب علي رجب علي، أبرار حسن عبدالله حسن علي، وعنده خلف عناد مطلق العنزي، وذلك استنادا الى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أعلاه.