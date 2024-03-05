أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب اليوم الثلاثاء، استعداد المخافر المعينة الموزعة على الدوائر الانتخابية الخمس لتسلم استمارات طلبات الترشح لانتخابات (أمة 2024).

وقال اللواء الرجيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش جولة تفقدية قام بها في مقر إدارة شؤون الانتخابات إن قانون الانتخاب نص على أن الناخب وبعد الانتهاء من تقديم طلب ترشحه لانتخابات مجلس الأمة في إدارة شؤون الانتخابات عليه مراجعة والتوجه إلى (المخفر المعين) حسب كل دائرة انتخابية.

ولفت إلى صدور قرار إداري بتحديد المخافر المعينة لكل دائرة انتخابية وهي (مخفر الدعية للدائرة الأولى ومخفر الشامية للدائرة الثانية ومخفر كيفان للدائرة الثالثة ومخفر العمرية للدائرة الرابعة ومخفر العدان للدائرة الخامسة).

وأوضح أنه عندما ينتهي المرشح من تسليم استمارة طلب الترشح إلى المخفر المعين وتقييده في سجل المرشحين يقوم المخفر بإرسال استمارة طلب الترشح إلى إدارة شؤون الانتخابات وبذلك يكون المرشح قد استكمل إجراءات تسجيل الترشح.

وحول دور قطاع الأمن العام بالوزارة في الإشراف على العملية الانتخابية في يوم الاقتراع الذي تم تحديده في الرابع من أبريل المقبل أكد اللواء الرجيب أن قطاع الامن العام مسؤول عن التنظيم والترتيب داخل مراكز الاقتراع (المدارس) لافتا إلى مشاركة قطاعي المرور والنجدة في الوزارة بتأمين وتنظيم انسيابية الحركة المرورية خارج مراكز الاقتراع.