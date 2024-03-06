أقام جناح الكويت في معرض «اكسبو الدوحة 2023 للبستنة» محاضرة بعنوان «حبيبات التربة المتجانسة الناشئة من اضافة أملاح أكسيد الكالسيوم» لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.فاطمة صفر. وقالت مديرة جناح دولة الكويت في الاكسبو سارة الميلم، في تصريح لـ «كونا»، إن الجناح دأب على إقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز الوعي والاستدامة البيئية لدى زائر الجناح لاسيما ان معرض الاكسبو يهتم بالزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.



وأضافت الميلم ان الجناح سيقوم خلال هذه الفترة بإقامة العديد من المحاضرات مثل نظام الري بالبخار البارد والتجربة الكويتية في تأهيل الأراضي الصحراوية المتدهورة والمنظومات الأخلاقية للبيئة ومبنى مواقف مستدام وغيرها من محاضرات.



وأشارت إلى ان الجناح يهدف لإبراز المبادرات البيئية سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص من اجل تضافر الجهود كافة لمستقبل مستدام ورفع مستوى الوعي البيئي.



وكان الجناح اقام محاضرة بعنوان «حبيبات التربة المتجانسة الناشئة من اضافة أملاح أكسيد الكالسيوم» ودور المحاليل القائمة على املاح أكسيد الكالسيوم في انشاء مجمعات تربة كبيرة مقاومة للرياح.