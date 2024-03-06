

قال رئيس وفد الهيئة العامة للشباب الكويتية المشارك بمهرجان الشباب العالمي 2024 المتواصل بمدينة سوتشي الروسية ‏وليد الأنصاري، إن مشاركة الشباب الكويتي كانت مميزة بتعريفها للوفود العالمية بالثقافة الكويتية وتراثها وحضارتها العربية والإسلامية.



وأكد الانصاري، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الشباب الكويتي حرص على إيصال صورة إيجابية عن المجتمع الشبابي بدولة الكويت من خلال مشاركتهم الفعالة بالحلقات النقاشية والبرامج الرياضية والشبابية والتطوعية والثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها المهرجان الذي انطلق مطلع مارس الجاري ويختتم الخميس المقبل.



وأعرب عن خالص شكره للسفارة الكويتية في موسكو وفي مقدمتهم السفير راشد العدواني على ما قدموه من رعاية واهتمام بالوفد المشارك، مثمنا جهود الوفد بالمشاركة في مختلف أنشطة المهرجان ولاسيما بلجان التحكيم والمعرض الفني والأنشطة الفنية والرياضية.



من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمشاركة الكويتية بالمهرجان د.فنيس العجمي في تصريح مماثل لـ «كونا» أن هذه المشاركة تعد فرصة للشباب لإبراز مواهبهم العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.



ولفت العجمي إلى أن مشاركة الكوادر الشبابية في هذا الملتقى العالمي تعد فرصة لتبادل الخبرات واكتساب المعارف لتطوير العمل الشبابي في البلاد، مشيدا بمشاركة الشابات الكويتيات بالمهرجان.