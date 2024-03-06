صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره اليوم حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما (اليوبيل الفضي) على توليه مقاليد الحكم.



وأشاد سموه، بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة بمختلف المجالات في عهده الميمون.



كما أعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



من جانب آخر، يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بمنطقة الشويخ.