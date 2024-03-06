العمل على تطوير قدرات وإمكانات الجيش الكويتي ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لمنتسبيه ودعم وتشجيع المتميزين منهم



برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، أقيمت صباح أمس مراسم تعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بالدرجة الممتازة، واللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية رئيسا لجهاز أمن الدولة، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.



وهنأ الشيخ فهد اليوسف الفريق الشيخ سالم النواف واللواء خالد الشنفا بمنصبيهما وثقة القيادة السياسية، مؤكدا أنهما من القيادات الأمنية المميزة التي لديها خبرات أمنية من خلال توليهما العديد من المناصب في وزارة الداخلية، متمنيا لهما المزيد من التقدم والتوفيق حتى يستكملا مسيرة العطاء في خدمة الوطن.



كما وجه الشيخ فهد اليوسف بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء والنهوض بمستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى التميز لتحقيق الأهداف المنشودة. وفي السياق ذاته، أقيمت صباح أمس مراسم ترقية اللواء الركن طيار بندر سالم المزين لرتبة «فريق» وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد. وفي كلمة له بهذه المناسبة، هنأ الشيخ فهد اليوسف رئيس الأركان على نيله الثقة الغالية لصاحب السمو، والتي تأتي تتويجا لجهوده وعطائه في مختلف الرتب والمناصب التي تقلدها خلال مسيرة عمله، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة والقيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه الذي يرضيه سبحانه.



كما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس الأركان إلى العمل على تطوير قدرات وإمكانات الجيش الكويتي، ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لمنتسبيه، ودعم وتشجيع المتميزين منهم، وتذليل كل العقبات التي قد تحول دون تحقيقهم الأهداف والتطلعات المنشودة.



حضر مراسم الترقية والتعيين وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح.