أعلنت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا بلغت 14 مليون دينار في 2023، مقارنة بـ 3 ملايين دينار في 2022، أي بزيادة نسبتها 380%.



وبلغت ربحية السهم 76 فلسا في 2023، مقارنة بـ 16 فلسا في 2022، كما ارتفع إجمالي الأصول ليبلغ 207 ملايين دينار في 2023، مقارنة بـ 198 مليون دينار في 2022، وقد رفع مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع 25% اسهم منحة على مساهمي الشركة.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته: «لقد حققنا نتائج ممتازة، تعكس جدوى المشاريع التي دخلتها الشركة خلال الفترة الماضية، وتحسن بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية، حيث تتواجد معظم مشاريع الشركة».



وأضاف: «تأتي هذه الأرباح نتيجة تعزيز الشركة قائمة مشاريعها في جزيرة النخلة جميرا عبر شراكة استراتيجية مع مطور إماراتي لتطوير مشروعي «أورلا دورتشستر» و«أورلا انفينيتي» على جزيرة النخلة، واستمرار نمو الأرباح التشغيلية لفندق فيرمونت النخلة، وبدء عمليات بيع وحدات «Time share» عبر شركة «Aria Vacation Club» التابعة والزميلة لشركة ايفا فنادق، وتوسع عمليات شركة «Strive Facilities Management Services»، كذلك الأرباح الناتجة من شركات تابعة وزميلة».



واختتم اسبيته التصريح بالقول: «مستمرون في تعزيز قائمة مشاريعنا، وتحقيق العوائد المجزية للشركة والمساهمين. وان شاء الله نحقق أداء افضل في 2024».