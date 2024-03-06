

ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج مبادرة الاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية كيفان، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قبل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى. وكان بنك الخليج قد أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة وهي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ» و«مشرف» و«كيفان» و«الروضة وحولي».



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح: يسعدنا في بنك الخليج أن تكون جمعية كيفان المحطة الرابعة لمبادراتنا للاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير» والتي لاقت قبولا واستحسانا واسعين لدى مساهمي الجمعيات التي طبقت المبادرة.



وأضاف: نسعى لتحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع بالتعاون مع جمعية الشامية والشويخ، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك، معربا عن أمله أن تساهم هذه المبادرة النوعية في خروج قرارات حكومية وقوانين تدفع المؤسسات والأفراد إلى تقليص استخدام البلاستيك.



وأشار إلى أن مبادرة «خطوة نحو التغيير» واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي ينفذها بنك الخليج سنويا لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، ولقناعتنا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءا أساسيا من سلوكهم اليومي.



وتابع: تأتي المبادرة انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025، والتي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك لمواكبة الاستراتيجية البيئية للدولة التي أطلقتها ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» بالإضافة إلى التشريعات المعنية بالبيئة وقوانين حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض نسب التلوث والحفاظ على سلامة البيئة وإعادة تأهيل منظوماتها وحماية التنوع البيولوجي وتحسين كفاءة إدارة النفايات وتوظيف الطاقات المتجددة وبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال العمل البيئي.



من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية كيفان ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية مصعب الملا: سعداء بالتعاون مع بنك الخليج في مبادرة «خطوة نحو التغيير» حرصا منا على المساهمة في تغيير ثقافة المجتمع نحو تقليص استخدام البلاستيك.



وأشار إلى أن الجمعية حرصت على توفير خدمة «الفاست ترك» للمساهمين الذين يستخدمون الأكياس القابلة الاستخدام لتحفيزهم على استخدامها باستمرار.