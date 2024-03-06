

أكدت رئيسة مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان والشركات التابعة بشرى الوزان أن النمو الذي يشهده النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال في مختلف المجالات، أدى إلى تطور مفهوم وأهداف ومعايير المراجعة الداخلية للمؤسسات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للتحقق من جدوى «الرقابة والتدقيق الداخلي» وذلك لضمان حماية الأصول ودقة البيانات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية شاركت فيها الوزان ضمن فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين «الذي عقد مؤخرا تحت شعار «معا نطور» في العاصمة المصرية القاهرة بحضور أنتوني بوجليس رئيس المعهد الدولي للمراجعين الداخليين والوفد المرافق له وممثلين الاتحاد في دول الجمعيات الأعضاء وعدة مسؤولين حكوميين من مختلف الدول العربية والشخصيات ذات العلاقة بمهنة المراجعة الداخلية. وقد شاركت الوزان في المؤتمر من خلال الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان «المراجعة الداخلية والأصول غير الملموسة»، أوضحت خلالها الدور المحوري الذي تلعبه المراجعة الداخلية لتعزيز الرقابة والشفافية بالمؤسسات، حيث يساهم التدقيق الداخلي في تحديد وقياس المخاطر لتحسين وتطوير استراتيجيات المؤسسات وتعزيز كفاءة أدائها ورفع قدرتها التنافسية مع ضمان الالتزام بتطبيق أهم المعايير الدولية الخاصة بمفاهيم الالتزام والحوكمة.

وأضافت أن بنك بوبيان دائما ما يتخذ خطوات استباقية نحو تطوير بيئة التدقيق الداخلي على وجه الخصوص ومن خلال دعم جهود الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة في مجال التنظيم والالتزام والحوكمة، وذلك في خطوة مهمة تضمن تحسين أداء الفريق واستمرار رفع كفاءاته محققين نموا مستداما للمجموعة مع مراعاة جميع النظم والقوانين التي تنظم العمل المصرفي بشكل عام للتعامل مع التطورات المحلية والإقليمية وكذلك الدولية. وأشارت الوزان إلى أن مشاركة بنك بوبيان في فعاليات المؤتمر كأول بنك كويتي يمثل القطاع المصرفي في مثل هذه المحافل جاء بدعم من جمعية المدققين الداخلين الكويتية التي تعمل منذ الوهلة الأولى لنشأتها على وضع خطط عمل تستهدف تطور المهنة وتطوير المهنيين من خلال عملية تطبيق المعايير المعتمدة دوليا، إضافة إلى التطلع الدائم لرفع مستوى التمثيل الدولي عربيا في جميع المحافل ذات العلاقة والتي تهدف إلى المضي قدما بمستقبل قطاع التدقيق الداخلي ككل في الكويت.

وأكدت حرص بوبيان المتواصل على التواجد في مثل هذه المؤتمرات التي تتماشى مع نهجه ومواصلته الالتزام بمبادئ التطور الآمن والمستدام لكل القطاعات وإداراته الداخلية لتتميز مشاركته في الدورة الأولى للمؤتمر من خلال نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي بما يرسخ مفاهيم الشفافية والحوكمة ويعكس حرص مجموعة بنك بوبيان على مواكبة أحدث التوجهات والمنهجيات، بما يعود بالنفع ليس على مستوى القطاع المصرفي فحسب، بل مختلف قطاعات الأعمال.