أعلن مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران حجة الله عبدالملكي أمس أنه جار التفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة.



وقال عبدالملكي إنه تم التوصل إلى اتفاق مع 5 دول من بينها سورية والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة، حسبما نقلت وكالة إرنا للأنباء. وأشار إلى أن الاتفاق حاليا يتضمن مرحلة توقيع وثيقة مع الدول وهي إما على شكل مذكرة تفاهم أو ضمن نص موافقات اللجنة المشتركة.



ووفقا للمسؤول الإيراني، أجريت محادثات مع العراق وسورية من أجل إنشاء منطقة حرة مشتركة وقد أبدت الأطراف المتفاوضة موافقتها، وحاليا بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن.



كما رأى أن إنشاء منطقة حرة مشتركة «سيعود بالنفع على الدول الثلاث وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية».