بيروت ـ اتحاد درويش

افتتحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024، تحت عنوان «العمل من أجل الاستدامة والسلام»، والذي يعتبر الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وترأس أعمال المنتدى لهذا العام سلطنة عمان، والذي سترفع رسائله إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المزمع عقده في نيويورك في يوليو المقبل، وحضر حفل افتتاح المنتدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس المنتدى لعام 2024 وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري، بالإضافة إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لمنظمة «الإسكوا» د.رولا دشتي، والأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة.

تحديات كبيرة

وفي هذا السياق، ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي كلمة أثنى فيها على جهود «الإسكوا» البناءة في سبيل التنمية في بلدان المنطقة عموما ولبنان خصوصا، مشيرا إلى أن وجود «الاسكوا» في لبنان، يؤكد مجددا أن لبنان كان وسيبقى، نموذجا للديموقراطية والحرية والانفتاح والاعتدال والعيش المشترك وحوار الأديان والثقافات.

وأضاف ميقاتي «لبنان لكونه جزءا من هذه المنطقة، يقف أمام تحديات كبيرة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الوقوف معا وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة، ونشجع كل الأطراف في المنطقة على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة النبيلة».

وتابع «التغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية هي خير دليل على ارتباط العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه، إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن دمج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة».

وأشار إلى أهمية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص مما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويلعب دورا مباشرا في توفير فرص العمل التي نحن بحاجة ماسة إليها في منطقتنا.

مستقبل أفضل

وشدد ميقاتي على ضرورة العمل معا لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أنه في سبيل جعل منطقتنا مكانا للسلام والازدهار، يتطلب ذلك أولا وبكل وضوح وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق نحو الخيار السلمي وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة.

وتابع «هذا الواقع يشكل ضغطا كبيرا على لبنان ويقتضي رفع الصوت لمطالبة المجتمع الدولي بوقف ما يحصل، وردع العدو الاسرائيلي والعمل على توفير الحلول السلمية لمشكلات المنطقة وأولها وأبرزها القضية الفلسطينية التي لم تنطفئ شعلتها رغم كل ما تفعله اسرائيل لطمسها قتلا وتدميرا وإبادة».

وأعلن ميقاتي أن لبنان تقدم الأسبوع الماضي بالوثيقة النهائية لمسار التحول في النظام الغذائي الوطني لمركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، وذلك للمرة الاولى في تاريخه وقد أنجز خلال فترة قياسية. تشكل هذه الوثيقة رؤية حية ترسم مسار تحول النظم الغدائية في لبنان وتشكل أرضية للتشبيك بين مختلف القطاعات المعنية، وهي أداة تنفيذية لاجندة التنمية المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة

من جانبها، ألقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لمنظمة «الإسكوا» د.رولا دشتي كلمة اعتبرت فيها أن التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في العالم متعثر، على الرغم من بعض الإنجازات على مسار التطور والازدهار، مشيرة إلى أنه في منطقتنا العربية، لا يزال 130 مليون إنسان عالقا في شباك الماضي الظالم والحاضر المرير.

وقالت «لقاؤنا اليوم ليس كغيره من اللقاءات، فهو مساحة للأمل، وشهادة على عزمنا لنصرة الحياة على الموت، فاليوم نقف متحدين، لا لنعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنمو فحسب، بل للالتزام برسم مستقبل لا تدفن فيه تطلعات أي طفل تحت أنقاض الصراعات، ولا يكون فيه الـ 187 مليون إنسان المهمل في المنطقة العربية مجرد رقم».

وأشارت إلى أن منطقتنا تزخر بالإمكانات، والإرادة الصلبة، والابتكار، ورأس المال البشري، ولكنها بالمقابل تواجه تحديات هائلة ناجمة عن تغير المناخ، وندرة الموارد، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وضعف المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات.

وأكدت دشتي على أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مقاصد عالمية، بل هي التزامات شخصية وحكومية تجاه كل إنسان يتألم في منطقتنا، هي وعود لطفل غزة، وللملايين أمثاله، بأن حياتهم لن تبقى رهينة للظروف التي ولدوا فيها، بل إننا سنجعلها أفضل من خلال الفرص التي نخلقها لهم.

معاناة الشعب الفلسطيني

من جهته، رأي رئيس المنتدى لعام 2024 وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري أن أعمال المنتدى هذا العام تعقد في خضم حرب كارثية على غزة تسببت ولاتزال بمعاناة إنسانية هائلة للشعب الفلسطيني، وتمتد تداعيات المشهد المتأزم لتطال المنطقة، فنحن في لحظة تاريخية من عدم الاستقرار والمهددات الجيوسياسية التي تؤثر على مشهد التنمية في العالم العربي عموما.

ودعا الصقري إلى وضع حد لهذه الحرب وإيقاف تدهور الحالة الإنسانية التي يعانيها الأشقاء في فلسطين الشقيقة عموما وفي غزة خصوصا، والتحرك نحو إيجاد آليات دولية تفرض إحلال السلام المستدام في جميع بلدان النزاع، ودعم شعوب تلك البلدان على التعافي فلا تنمية مستدامة من دون سلام.

ولفت إلى أن عالمنا أصبح اليوم مهددا بخطر فقدان عقد من التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى خطر اتساع الفجوة بين البلدان، مما يحتم علينا توحيد جهودنا للدفع بمستويات الحياة الإنسانية نحو ظروف أفضل، تسهم في تحقيق الأهداف الأممية في جميع محاورها.

وأشار إلى أن سلطنة عمان حرصت على تأسيس منظومة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مع التركيز على الأولويات الوطنية وأهداف «رؤية عمان 2040»، والتي تعنى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، واتخاذ إجراءات تضمن ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

كما أولت سلطنة عمان أولوية قصوى لمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية، وجمع كل البرامج المتصلة بها تحت مظلة واحدة، بحيث تكون قادرة بشكل أكبر على الديمومة، وممكنة من استهداف الفئات الأشد احتياجا بشكل فاعل، ومستهدفة تحسين مستويات العيش الكريم لجميع شرائح وفئات المجتمع.

مرحلة شديدة الصعوبة

بدورها، ألقت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة كلمة نيابة عن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث قالت إن المنتدى ينعقد في مرحلة شديدة الصعوبة في ظل تفاقم للأوضاع الإنسانية جراء ممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومؤخرا على الأراضي اللبنانية.

وأضافت «لقد أدلى الكثير من دول العالم أمام محكمة العدل الدولية بشهادات الحق، مطالبة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية، بل تطالب بهدنة إنسانية لشعب أعزل أمام آلة الحرب الغاشمة، فإن هذا الوضع المأسوي يحول دون استكمال مسيرة التنمية المستدامة التي نحن بصددها اليوم، ويؤثر بشكل كبير على المكتسبات التنموية في العديد من الدول».

وتابعت أبوغزالة «على الرغم من ذلك فإن الدول العربية عازمة على المضي قدما لاستكمال مسيرة التنمية، ويأتي المنتدى في عام 2024، ليركز على عدد من المحاور الهامة التي تمثل أولوية في المرحلة الحالية وهي أهداف التنمية المستدامة، التي أصبحت تشكل أساسا لتنفيذ كل الأهداف السبعة عشر لخطة 2030».

وشددت على أن إصلاح المؤسسات العامة لبناء السلام وإقامة مجتمعات شاملة، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتعزيز الشراكات لتنفيذ خطة 2030، فضلا عن مواجهة تغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأثير الصراعات عليه، كلها موضوعات تمس حياة المواطن العربي، وتتطلب جهودا مضاعفة في هذه المجالات.