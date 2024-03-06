أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل وجود حاجة ماسة إلى كوادر هندسية - كويتية متخصصة في إدارة المرافق، لافتا إلى أن المبادرات المقدمة من الجمعية لم تلق الدعم المطلوب معنويا لإطلاق هذا التخصص رغم أنه يساهم في رفع كفاءة تشغيل المنشآت ويحقق الاستدامة المنشودة لها.



جاء ذلك في كلمة العتل خلال افتتاح مؤتمر إدارة المرافق «ميفما 24» الذي تشارك الجمعية بتنظيمه إلى جانب جمعية الشرق الأوسط لإدارة المشاريع وجامعة الكويت وانطلقت فعاليته أمس بكلية الهندسة والبترول، وتتواصل الأربعاء والخميس بدورات تدريبية تعقد بمقر جمعية المهندسين.



وقال العتل: إن منظومة إدارة المرافق في الكويت لاتزال في طور النمو، ولم تصل إلى الآفاق المأمولة منها رغم مضي عدة سنوات منذ أن أطلقت الجمعية المؤتمر الأول لإدارة المرافق في ديسمبر2018، لافتا إلى أن هذه المبادرات لاتزال تصطدم بالروتين والبيروقراطية.



وذكر أن الجمعية لم تيأس وقامت بتنفيذ مذكرة التعاون التي وقعتها مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما»، فأوفدت الزملاء للمشاركة في كل مؤتمرات «ميفما» وعقدت عددا من البرامج التدريبية في هذا المجال ويوجد في برامجنا التدريبية السنوية التي يقدمها مركز التدريب بالجمعية عشرات من الدورات المتخصصة المعنية بإدارة المرافق والتي تنفذ لصالح بعض الوزرات في الدولة.



ولفت إلى أن التقارير العلمية المنشورة حول حجم إدارة المرافق بالكويت محدودة، وهناك تقصير ملحوظ في دعم الدراسات والتعاون، معربا عن الأمل في أن يرسم المؤتمر ملامح الارتقاء بإدارة المرافق في الكويت وتطوير قاعدة بياناتنا، وخاصة أننا شهدنا إنشاء وتشغيل مرافق ومنشآت حكومية وخاصة كثيرة تجعلنا متفائلين بتنفيذ خطط «كويت 2035» التي ستحتاج الى مزيد من المتخصصين في مجال إدارة وتشغيل المرافق.



وشهد انطلاق مؤتمر «ميفما 24» بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أمس حضورا مميزا، حيث ألقى رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما» م.جمال لوتاه كلمة أشاد فيها بدور الكويت في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى الاستفادة من إدارة المرافق لخفض تكاليف التشغيل في المنشآت العامة والخاصة.



من جهته، قال د.خالد أحمد الهزاع عميد كلية الهندسة والبترول بالإنابة إن استضافة المؤتمر بكلية الهندسية تساهم في تطوير مفاهيم إدارة المشاريع ونشر أهميتها وسط المهندسين الشباب وطلاب الكلية.