أسامة دياب



كشفت السفيرة الكندية لدى البلاد عليا مواني عن وصول شحنة من اللحوم الكندية عبر الشحن الجوي تبلغ نحو 40 طنا من مختلف انواع اللحوم البقرية، معلنة عن وصول شحنة جديدة من اللحوم البقرية الأسبوع المقبل تصل الى نحو 100 طن، عن طريق أحد الوكلاء المحليين في الكويت. وأشارت مواني في تصريحات للصحافيين على هامش ختام فعالية «Taste of Canada» التي اقيمت بالشراكة مع شركة United Supply Food Services (U.S. Food Services) ومنظمـــة Certified Angus Beef، وجمعت طهاة تنفيذيين ومتخصصين في صناعة الأغذية وممثلي الشركات الكويتية الرائدة، وذلك لعرض لحوم البقر الكندية مساء أول من أمس، إلى أن لحوم البقر الكندية حاصلة على شهادة اعتماد انجوس التي تشترط أن تكون اللحوم حلالا.



وذكرت ان هذا الحدث ساهم في الترويج للجودة العالية لمنتجات اللحوم الكندية في الكويت من خلال عرض لقطع مميزة من اللحوم تم إعدادها من خلال محطات طهي تفاعلية حية، عبرعرض شواء قدمه الشيف ماريو عون، مؤسس BBQBros ومدير منظمة الباربيكيو العالمية، بالإضافة إلى تعاون أنطوني رحيل، الشخصية المؤثرة الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، المعروف باسم NoGarlicNoOnions.



ولفتت إلى ان هذا الحدث لا يسلط فقط الضوء على الجودة العالية للمنتجات الكندية وإنما يعزز أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية بين كندا والكويت ويضع كندا استراتيجيا كشريك رئيسي في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في الكويت، مضيفة «نحن نؤمن بقدرة الغذاء على جمع الناس معا، وجسر الثقافات، وفتح الأبواب أمام فرص جديدة».



وذكرت ان كندا تشتهر ببيئاتها الطبيعية البكر، والتي توفر الظروف المثالية لتربية بعض أفضل لحوم البقر في العالم. الجودة حرفيا في طبيعتنا. إن التزامنا بالتميز والجودة والاستدامة والممارسات الزراعية الأخلاقية يميز لحوم البقر الكندية على الساحة العالمية.



وقالــت ان سلسلـــة فعاليات «مذاق كندا»، التي أقيمت للمرة الأولى في فبراير 2023، تسعى إلى تسليط الضوء على عمق تراث الطهي الكندي والمعايير الاستثنائية لصناعة لحوم البقر والأغذية الزراعية، حيث تم تصميم هذه الفعاليات لزيادة الوعي بالمنتجات الكندية وإظهار التزام كندا بالجودة، الاستدامة، المذاق وتعزيز علاقات تجارية أقوى بين كندا والكويت في هذا المجال المهم.