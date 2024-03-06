تشارك الأميرة كيت ميدلتون في الثامن من يونيو المقبل في عرض عسكري يقام بمناسبة عيد ميلاد العاهل البريطاني الملك تشالز الثالث، في أول مشاركة رسمية لها منذ عمليتها الجراحية في منتصف يناير، بحسب وزارة الدفاع. ولم يؤكد قصر كنسينغتون في لندن على الفور هذه المعلومات.



وستشارك قرينة ولي العهد الأمير وليام، في هذا الحدث الذي ستستعرض خلاله الجنود، بحسب موقع الجيش البريطاني. وقالت وزارة الدفاع إن الملك الذي يعالج حاليا من إصابته بالسرطان، سيستعرض القوات في نهاية الأسبوع التالي يوم 15 يونيو، مع شرح تفاصيل برنامج فعاليات هذه المناسبة السنوية المسماة «تروبينغ ذي كولور».



وكانت أميرة ويلز ظهرت علنا للمرة الأولى منذ دخولها المستشفى منتصف يناير أمس الأول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. ونشرت وسائل إعلام أميركية متخصصة صورة للأميرة في سيارة قرب لندن.



وفي الصورة التي قررت وسائل الإعلام البريطانية عدم نشرها، تظهر زوجة ولي العهد وهي تضع نظارة شمسية سوداء، وتركب في سيارة تقودها والدتها.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، لم تنشر الصورة في المملكة المتحدة لأن قصر كنسينغتون، المقر الرسمي للزوجين الملكيين، «حث على السماح لها بتمضية فترة نقاهة بعيدا عن الأضواء».