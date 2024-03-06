تعرض تطبيقا فيسبوك وانستغرام المملوكان من قبل شركة «ميتا» لعطل مفاجئ في عدد من دول العالم. واشتكى العديد من المستخدمين في المنطقة من عدم إمكانية الولوج إلى حساباتهم. وأعلنت شركة «ميتا» عن أعطال عالمية في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، وقالت انها تحقق «في حالات انقطاع خدمتي فيسبوك وإنستغرام».

وعاد «فيسبوك» للعمل بعد نحو ساعة فيما استمر مستخدمو «إنستغرام» في مواجهة المشاكل للدخول لحساباتهم. وكان موقع downdetecto الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أفاد بتعطل التطبيقين، حيث أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام». كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.

وكتب مدير الاتصالات في شركة ميتا، آندي ستون، عبر منصة «إكس» قائلا «نحن على علم بأن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا... ونعمل على ذلك الآن».

وفي المقابل، علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك تطبيق «X» «تويتر» سابقا على تعطل موقع «فيسبوك»، وكتب عبر حسابه على «X» ساخرا: «إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل»!