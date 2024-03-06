

يأمل الإسباني رافايل نادال في طرد شبح الإصابات الذي يلاحقه في الفترة الأخيرة وإزالة الشكوك حيال خوضه منافسات عام 2024 الذي من المتوقع أن يكون الأخير له، مع عودته إلى ملاعب التنس مرة جديدة للمشاركة في دورة إنديان ويلز للماسترز ألف نقطة التي تنطلق اليوم.



يستهل نادال، المتوج بـ 22 لقبا كبيرا آخرها عام 2022، مغامرته في أول دورة للماسترز ألف على ملاعب صلبة مساء غد الخميس أمام الكندي ميلوش راونيتش قبل أن يستعد، في حال بلوغه الدور الثاني، لمواجهة من العيار الثقيل أمام الدنماركي هولغر رونه السابع عالميا.



كما سيكون عشاق الكرة الصفراء على موعد مع عودة أسطورة آخر هو الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي لم تطأ قدماه الملاعب منذ نهاية يناير وخسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا أمام الإيطالي يانيك سينر.



وغاب «نولي» عن إنديان ويلز في السنوات الخمس الأخيرة، في حين لم يتمكن من المشاركة في بعض النسخ بسبب رفضه الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



ومن المتوقع أن يواجه ديوكوفيتش في ثمن النهائي الفرنسي أوغو أومبير المنتشي بفوزه بدورة دبي (500) السبت، ما خوله التقدم للمركز الرابع عشر عالميا في أفضل تصنيف له في مسيرته.



لدى السيدات، ستحاول الكازاخستانية إيلينا ريباكينا أن تدافع عن لقبها الذي أحرزته العام الماضي بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية.



وستواجه ريباكينا منافسة محتدمة من الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا والفائزة باللقب عام 2022 والأميركية كوكو غوف من بين ابرز المرشحات للفوز باللقب.



بدورها، تعود الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (43 عاما) لحمل المضرب للمرة الاولى منذ مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الصيف الماضي.



وتسعى الفرنسية كارولين غارسيا بعد تراجعها إلى المركز 26 عالميا لاستعادة الثقة بنفسها بعد 3 هزائم خلال الأدوار الأولى في دورات أبوظبي والدوحة ودبي في فبراير.