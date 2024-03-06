

يحيى حميدان



أقامت اللجنة المنظمة لبطولة «تشوز كويت» لهواة كرة القدم برعاية «الأنباء» حفلها الختامي لموسمها الأول لتكريم «داو» الفريق الفائز باللقب والحاصلين على الجوائز الفردية والمختارين في التشكيلة المثالية وسط حضور تقدمهم عضو اتحاد الكرة وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات.



وتسلم مدير فريق «داو» صالح جمشير كأس البطولة، فيما جاءت الجوائز الفردية، كالتالي: فريق ميناء (اللعب النظيف)، فريق صحراء (الفريق الأكثر شعبية)، جهاد الصمد من فريق سراب (الحذاء الذهبي)، أحمد الحسيني من فريق داو (كابتن الموسم)، خالد أحمد من فريق صحراء (مدرب الموسم)، أحمد المطيري من فريق صحراء (أفضل مدير)، محمد الهولي من فريق صحراء (القفاز الذهبي)، وجورج مقدسي من فريق داو (أفضل لاعب). وقد تم اختيار 20 لاعبا في التشكيلة المثالية للموسم الأول، كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم 3 لاعبين من كل فريق شارك في الموسم حسب اختيار كل مدير، وذلك تقديرا لجهود مختلف اللاعبين طوال الموسم الأول. وعلى هامش حفل التكريم، قالت فاطمة حيات إن مثل هذه الأفكار تعتبر مفيدة وتساعد على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وسط أجواء تنافسية وودية.



وأضافت أنها ستعمل على تقديم اقتراح إلى اتحاد الكرة لتبني دوري الهواة، وذلك لتوسيع قاعدة الفرق المشاركة في نشاط اتحاد اللعبة، مؤكدة أن الكويت تضم عددا قليلا من الأندية على عكس بعض الدول الخليجية التي تمتلك أعدادا مضاعفة، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون مفيدا للكرة الكويتية بشكل عام في حال اتساع رقعة المشاركين.