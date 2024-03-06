

يعقوب العوضي



فاز القادسية على كاظمة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للأصفر، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 42 نقطة، فيما ارتفع رصيد «البرتقالي» إلى 35 نقطة. وفي مباراة أخرى، ضمن مؤجلات الدوري، فاز الكويت على برقان بنتيجة 3-0 رافعا رصيده إلى 45 نقطة ومعززا بذلك صدارته للترتيب العام، بينما بقي برقان على رصيده السابق بـ 35 نقطة.



وبذلك يستمر الصراع الثلاثي بين برقان والعربي وكاظمة على بطاقتي التأهل للمربع الذهبي بعدما ضمن القادسية والكويت تأهلهما رسميا، حيث تملك الفريق الثلاثة 35 نقطة، غير أن «الأخضر» يتقدمها بالمركز الثالث بفارق الأشواط، بينما يحتل كاظمة المركز الرابع ثم برقان خامسا.