د.تهاني العدواني: 190 قسيمة متاحة للتملك.. يمكن مزاولة 27 نشاطاً خدمياً وحرفياً من خلالها

الموقع يوفر فرصاً مواتية لنمو المشروعات لوجوده وسط أنشطة تشغيلية فعالة في محافظة الأحمدي

9 شرائح لمساحات القسائم تلبي احتياجات المستثمرين.. وجهات مصرفية أبدت استعدادها للتمويل





علي إبراهيم



تبدأ قصص النجاح في عالم المال والأعمال دائما بحسابات معقدة تتناول جدوى المشروعات وما تتضمنه من تفاصيل متعددة حول آليات التمويل والعائد على الاستثمار، وفرص النمو، واختيار المواقع المناسبة لها لبدء النشاط التشغيلي وارتباطها بالبيئة المحيطة وما يتوافر فيها من خدمات، وصولاً إلى توافق المشاريع مع المستهدفات التنموية للدولة، ما يشكل معادلة صعبة في مجملها، ولكن، استطاعت شركة الأنصار المتحدة العقارية تطبيقها عبر مشروعها الواعد «أرزاق الحرفي».



وقالت مدير عام شركة الأنصار المتحدة العقارية والرئيس التنفيذي للمشروع د.تهاني العدواني إن مشروع «أرزاق الحرفي» يحقق فوائد مزدوجة للمستثمر والاقتصاد الوطني على حد سواء، إذ يساعد على دعم الأنشطة الحرفية والصناعية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للكويت بما يتواءم مع مستهدفات التنمية المستدامة في تحقيق «رؤية كويت 2035» وخلق بيئة أعمال محفزة في قطاع الصناعات الخدمية والحرفية والتي تستهدف التوسع في الأنشطة الصناعية غير النفطية وتسهم في تنوع مصادر الدخل المحلي. فارتفاع الطلب على العقارات الحرفية خلال السنوات الماضية جاء بالتزامن مع الدعم الحكومي للمبادرين من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف إطلاق مشاريعهم الحرفية والخدمية وتمكينهم من خلق التنوع المطلوب في المجالات الاقتصادية.



وأفادت: المشروع يوفر للمستثمرين والراغبين في الشراء خيارات متنوعة من القسائم الحرفية الخدمية وفق مساحات مختلفة تلبي كل تطلعاتهم الاستثمارية بوثائق ملكية حرة بخلاف المناطق الصناعية الأخرى والتي تعتبر تحت بند «حق انتفاع»، ويمثل المشروع نقطة انطلاق قوية لهم، خصوصا أنها تتيح لهم امتلاك الأرض وتطويرها، ناهيك عن أن العديد من المؤسسات المصرفية أبدت بالفعل استعدادها لتمويل عمليات تملك تلك القسائم واعتمادها كضمانات للبنوك مقارنة بالقسائم الصناعية الحرفية الأخرى بالإضافة إلى ما تشكله تلك القسائم من فرصة واعده واستثمار آمن لملاكها، وهو ما تظهره الدراسات التي أعدتها «الأنصار المتحدة» حول نسب البناء المعتمدة والعائد الاستثماري من قسائم متعددة المساحات وفق استعمالات مختلفة تشكل في مجملها 27 نشاطا متنوعا من الأنشطة التجارية الخدمية والحرفية والتي يمكن مزاولتها من قبل مالكي القسائم ومستأجريها.



وأضافت العدواني «أرزاق مشروع اقتصادي في موقع استراتيجي حيوي بمنطقة الفحيحيل ويمتد على مساحة 230 ألف متر مربع بموقع جغرافي يشكل امتدادا للمنطقة الصناعية من جهة الغرب، والتجارية في الشمال والشرق، وهو ما يوفر فرصا مواتية لنمو المشاريع المتوقع إنشاؤها، خصوصا أن المشروع يقع في وسط بيئة أعمال تضم أنشطة تشغيلية متنوعة وفعالة».



وقالت «إن طبيعة موقع المشروع الجغرافي وأنشطته وارتباطه بجواره الصناعي والتجاري يعد منطقة جذب للرواد وخاصة في ظل تنوع الأنشطة، إذ يشكل بيئة مثالية لإطلاق الأنشطة التجارية والحرفية والصناعات الخفيفة إضافة إلى ما تحويه المنطقة الجنوبية من ازدهار وتطور تجاري سياحي خدمي مما يجعل المنطقة نقطة التقاء تلبي احتياجات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء».



وذكرت أن المشروع يشمل 190 قسيمة حرفية خدمية وصناعات خفيفة وأنشطة تجارية بمساحات متنوعة وفق 9 شرائح تتراوح بين 250 مترا مربعا وتنتهي بمساحة 5000 متر مربع بنسب بناء مشجعة تنعكس إيجابا على العائد الاستثماري لتلك القسائم.



وذكرت أن «شركة الأنصار المتحدة» العقارية وقعت عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع في 12/12/2023 مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة ذات الخبرة الواسعة وبالتعاون مع المكتب الاستشاري «دار اس اس اتش إنترناشيونال» للاستشارات الهندسية كجهة اشراف خاصة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضبط الجودة والوصول إلى أعلى المعايير والاتقان، حيث تمت مباشرة الأعمال منتصف يناير الماضي بعد ان تم اعتماد التصاميم والدراسات من قبل الجهات الحكومية الخدمية ومن المتوقع الانتهاء من تلك الأعمال صيف 2025.



ولفتت العدواني إلى أن البنية التحتية التي تعمل عليها الشركة ستكون متوافقة مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية التي تضمن أي عمليات تطوير أو تعديل في الأنشطة مستقبلاً، ومنها الشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى شبكات إمدادات المياه العذبة والإطفاء ومحطات الكهرباء الفرعية والمناطق الخضراء وكل الخدمات الاخرى اللازمة لتشغيل المشروع.



يمكن للمهتمين بمشروع أرزاق بالتعرف أكثر عن المشروع بزيارة الموقع الإلكتروني www.arzagcraft.com.





قائمة الأنشطة الـ 27 المعتمدة



1 ـ بيع وتأجير السيارات.



2 ـ بيع قطع غيار السيارات.



3 ـ فحص فني للسيارات.



4 ـ تأمين السيارات.



5 ـ أصباغ السيارات.



6 ـ بيع زينة السيارات.



7 ـ مطبخ مركزي للولائم.



8 ـ بيع وتصليح الهواتف.



9 ـ بيع وتصليح الأدوات الصحية.



10 ـ بيع وتصليح الأجهزة الإلكترونية.



11 ـ بيع وتصليح أجهزة كمبيوتر.



12 ـ بيع وتصليح الأجهزة الكهربائية.



13 ـ مطعم ومقهى.



14 ـ فطائر ومعجنات.



15 ـ تجهيزات غذائية.



16 ـ دعاية وإعلان.



17 ـ خطاط ورسام.



18 ـ سوق مركزي.



19 ـ خياط.



20 ـ حلاق.



21 ـ صرافة.



22 ـ مطبعة.



23 ـ مطعم.



24 ـ مصبغة.



25- ديكور.



26- بقالة.



27- مواد إنشائية