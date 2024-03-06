بمشاركة مجموعة البابطين القابضة، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات JAECOO في الكويت، تم الكشف عن سيارتي J7 وJ8 الجديدتين بالكامل لأول مرة بالكويت في معرض أوتولاند. ومع إطلاقها لهذه السيارات المتطورة جدا والمخصصة للطرقات الوعرة في أكبر معرض سيارات في الكويت، فإن مجموعة البابطين تحقق نقلة نوعية وغنية بالابتكار في قطاع سيارات SUV للطرقات الوعرة. وتعكس هاتان السيارتان الجديدتان فلسفة العلامة التجارية الرائدة JAECOO. «من كلاسيكي، إلى ما وراء الكلاسيكية».



وسجل معرض أوتولاند لهذه السنة حضورا زاد على 30 الف زائر خلال فترة تنظيمه التي امتدت على مدى 12 يوما استطاعت JAECOO خلالها أن تستقطب الاهتمام الكبير من الحضور وخاصة عشاق هذا النوع من السيارات، وخلال المعرض قامت JAECOO بتحويل جناحها الكبير إلى بيئة تحاكي الصحراء بما فيها من تحديات وواحات ومعالم مصممة بدقة لتقدم إحساسا يندمج فيه الزائر بأجواء هذه السيارات القوية. ولم يتوقف تصميم الجناح على إظهار جوانب القوة والأداء الجبار لسيارات J7 وJ8 وحسب بل نقل الزوار إلى أجواء الصحراء ليقدم لهم تجربة فريدة لا تنسى.



ومن خلال تطبيق فلسفتها «من كلاسيكي، إلى ما وراء الكلاسيكية»، تسعى مجموعة البابطين وJAECOO إلى إعادة تعريف وهندسة سوق سيارات الطرقات الوعرة من خلال عمليات التطوير الذكية التي تلبي خيال وطموحات عشاق هذه السيارات.



وتم تصميم سيارة J7 بأسلوب «التغلب على التضاريس المختلفة» بإشراف فريق من المهندسين العالميين الذين دمجوا الحرفية بالإبداع، ويتميز الشكل الخارجي للسيارة بمظهر مفعم بالقوة والصلابة بينما جاءت المقصورة الداخلية بتصميم ذكي وآمن وأنيق ليعكس الشكل الكلي للسيارة جميع الجوانب الجمالية التي يمكن لسيارات الطرقات الوعرة أن تقدمها لتكون أيقونة كلاسيكية بحد ذاتها. هذه السيارة مزودة بنظام JAECOO الحصري للقيادة الذكية على جميع الطرقات ARDIS ومزايا ADSD المتطورة والذكية لتضمن تجربة قيادة استثنائية سواء على طرقات المدينة أو في الطرق البرية الوعرة.



أما سيارة J8 فهي تمثل النسخة الفخمة لسيارات الطرقات الوعرة مع التمتع بمزايا ذكية متكاملة تشمل نظام الدفع الرباعي مع آلية التعليق المغناطيسي، وهذا المزيج الديناميكي من القوة والفخامة يضمن قيادة انسيابية وتحكما كاملا على الطريق، لتمنح عشاق سيارات الطرقات الوعرة متعة أكبر في القيادة وفي استخدام أحدث التقنيات الذكية للانطلاق بكل قوة وثقة.



وسيتم إطلاق سيارات J7 وJ8 في الكويت مع نهاية شهر ابريل لهذا العام، وإضافة إلى ذلك، تستعد JAECOO لإطلاق سيارتين كهربائيتين تواكبان التطور العالمي في أنظمة القيادة البيئية لتوفير الطاقة، مما يعزز حضور هذه العلامة التجارية بشكل قوي في السوق الكويتي ويلبي حاجة السوق الملحة لسيارات تعمل بالطاقة النظيفة.