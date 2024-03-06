أعلن مصدر حكومي أن انفجارا وقع أمس في قاعدة عسكرية لحركة طالبان بالقرب من مطار مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان في شمال شرق أفغانستان. وانفجرت عبوة يدوية الصنع على جانب الطريق قرب القاعدة، من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط قتلى أو جرحى، على ما قال المتحدث باسم شرطة بدخشان إحسان الله كمغار لوكالة «فرانس برس».



وأوضح أن السلطات تشتبه في أن العبوة ليست حديثة بل من المخلفات قبل تولي طالبان السلطة مجددا في 2021.



وقال سكان لوكالة «فرانس برس» إن دوي الانفجار سمع على بعد كيلومترين من المطار.



وطوقت سلطات طالبان المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.



وتقع القاعدة بالقرب من مطار فيض آباد الصغير الذي لا تستخدمه حاليا أي شركة طيران تجارية.