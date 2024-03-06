أكد مساعد وزير الخارجية الكويتية للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بأهداف «المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024» وتعمل على تحقيقها من خلال شراكة وتعاون مستمر مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا).



جاء ذلك في تصريح للحمد لـ «كونا» خلال مشاركته في «المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024» الذي تنظمه لجنة «اسكوا» في بيروت.



وقال الحمد إن ابرز النقاط التي تعمل عليها الكويت من خلال هذا المنتدى هي العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها القضاء على الفقر والجوع وتغير المناخ اضافة إلى السلام والعدل وبناء الشراكات الاستراتيجية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتوفير التعليم للطبقات الوسطى والمتدنية.



وأضاف ان الكويت تعمل ايضا من خلال هذا المنتدى وبالتعاون مع لجنة «اسكوا» على اصلاح المؤسسات الوطنية في الدول العربية لتحقيق السلام المستدام وبناء مجتمعات قادرة على التصدي لتغير المناخ في البيئة العربية وتحقيق وعود التكنولوجيا الرقمية.



وأوضح الحمد ان الكويت كانت سباقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى سبيل المثال ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي عمل وساهم في مشاريع لأكثر من 104 دول حول العالم في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والبنى التحتية.



وأكد ان البرامج والمشاريع التنموية التي تدعمها الكويت من خلال مؤسساتها الإنسانية حول العالم تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قيمة الحياة ورفاهية الانسان.



وبين ان الكويت على تعاون وتنسيق مستمرين مع لجنة «اسكوا» في شتى المجالات التنموية، لافتا إلى انه ستعقد في الكويت خلال شهر مايو القادم بالتعاون ما بين الهيئة العامة للبيئة في الكويت و«اسكوا» الورشة الإقليمية الـ 17 لبناء القدرات لمفاوضات تغير المناخ في المنطقة العربية.



وذكر انه سيشارك في هذه الورشة التدريبية مسؤولون من جميع الدول العربية سيتناولون خلالها مواضيع حيوية عدة مثل التغير المناخي والبيئة وتنمية الموارد البشرية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك.



وأشار الحمد إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي «اسكوا» على هامش المنتدى وعلى رأسهم الأمينة التنفيذية للجنة الدكتورة رولا دشتي بحث خلالها التعاون المستمر بين كل من وزارة الخارجية الكويتية ولجنة «اسكوا» من أهمها برنامج مرصد الانفاق الاجتماعي وهو أداة تسترشد بها الحكومات في صنع القرار والذي سيعلن عن انطلاقته في مايو القادم ويشرف على العمل فيه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت.



وكشف عن ان ثمة اتفاقا بين وزارة الخارجية الكويتية ولجنة «اسكوا» لتقديم ورش تدريبية للديبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية في مجالي الديبلوماسية الاقتصادية وتغيير المناخ.