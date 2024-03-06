أفرع البنوك بالمجمعات التجارية ستعمل فترتين.. الأولى من 11 صباحاً إلى 3:30 عصراً.. والثانية من 8 مساءً إلى 11:30 مساءً

أعلنت نائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن مواعيد استقبال العملاء لدى البنوك المحلية خلال شهر رمضان المبارك سوف تكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، وسوف تستقبل البنوك المحلية العملاء على النحو التالي:

٭ أولا: المراكز الرئيسية والفروع العاملة لفترة واحدة: من 10 صباحا إلى 1:30 بعد الظهر.

٭ ثانيا: الأفرع العاملة في مطار الكويت: على مدار الساعة 7/24 وبناء على فترات يحددها كل بنك حسب تقديره.

٭ ثالثا: الأفرع بالمجمعات التجارية:

- الفترة الأولى (عدا يوم الجمعة): من 11:00 صباحا إلى 3:30 عصرا.

- الفترة الثانية: من 8:00 مساء إلى 11:30 مساء.

مع إمكانية وجود تفاوت بسيط في دوام أفرع المجمعات التجارية يحددها كل بنك حسب تقديره بالتنسيق مع إدارة المجمع التجاري الكائن به الفرع، كما يمكن للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر وبصورة آمنة عن طريق تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية، أو عن طريق أجهزة السحب والإيداع الآلي المتوافرة بمختلف مناطق الكويت.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.