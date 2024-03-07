بيروت ـ خلدون قواص



وجه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نداء إلى المرجعيات الدينية في العالم أجمع وخصوصا في العالم الإسلامي وإلى علماء الأمة وقواها الحية من أجل رفع الصوت عاليا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال المساندة والدعم لهذا الشعب المظلوم ولم يعد من الجائز الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة والاستنكار في الوقت الذي يمعن الصهاينة في القتل والتدمير.



وطالب في بيان له اثر اجتماعه برئاسة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب العالم بوقف هذه الحرب المجرمة التي تخالف كل المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني وتمثل جرائم دولية، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار بما يضمن للشعب الفلسطيني عيشا كريما في أرضه وممتلكاته، وتحقيق تطلعاته المشروعة في تقرير مصيره بإقامة دولته على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.



وشدد على ضرورة التلاقي بين القوى السياسية اللبنانية والروحية على كلمة سواء، لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه، وذلك عبر المسارعة إلى التلاقي لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تعالج الأزمة المالية والاقتصادية.



ودعا حكومة تصريف الأعمال ببذل أقصى الجهود لإنصاف المواطنين في مداخيلهم التي تلاشت بفعل الانهيار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات العامة في كل المجالات، وحفظ حق المودعين باستعادة حقوقهم.