بتوجيهات من نائب رئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الـدفاع ووزير الداخليـة بالوكالـة الشـيخ فهد اليوسف ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف نظمت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين دورة تدريبيـة في مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول موضوع سبل منع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وطرق مكافحتها والحد منها وآليات التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه تم طرح عدد من المواضيع المهمة حول دور إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية عمل منظمة الإنتربول في التعاون مع الدول الأعضاء في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.