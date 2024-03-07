أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد «وسيلة لبلادنا تسهم في تنمية الدول الصديقة وتحسين حياة الآخرين في جميع أنحاء العالم».



جاء ذلك في كلمة السفير البناي أثناء فعالية أقيمت في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة حضرها المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر ووفده المرافق والعديد من الجهات المعنية بالشؤون التنموية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



وقال البناي إن «التنمية كانت ولاتزال الركيزة الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة» معتبرا هذه الفعالية «جزءا لا يتجزأ من سياستنا الخارجية المبدئية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب».



وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية منذ تأسيسه على مدى السنوات الستين الماضية وبعد ستة أشهر فقط من استقلال دولة الكويت قام بتمويل مشاريع تنموية في أكثر من 100 دولة.



ولفت البناي إلى مساهمة الصندوق مؤخرا في تمويل بناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية والطرق ومشاريع البنية التحتية تجسيدا للتنفيذ الوطني (للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة) بشأن الشراكات.