التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 161 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



كما تمت مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، اضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.



كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة الجهود المتخذة حيال إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.



وثمّن اليحيا لنظيره الجزائري الجهود المقدرة التي تقوم بها بلاده خلال ولايتها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024 - 2025، مقدرا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار متابعة الملفات الوطنية العالقة في مجلس الأمن، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد للجزائر والنجاح في تحقيق مقاصد وأهداف المجلس نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين.



كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالوزير المكلف بمهمات وزير الخارجية بدولة ليبيا الشقيقة الطاهر سالم الباعور.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.