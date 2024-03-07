أسامة أبوالسعود



نظمت إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل برنامجا تدريبيا تحت عنوان «رحلة عروس»، وذلك في مسرح مجمع محاكم الفروانية.



ويهدف البرنامج إلى الحد من حالات الطلاق وتأمين زواج ناجح ومستقر مع شريك الحياة.



وقدمت حنان الكندري شرحا لكيفية تهيئة العروس نفسيا خلال فترة الخطوبة وتوجيهها ورفع مستوى الوعي عندها لتفادي المشاكل الزوجية مما يؤدي إلى زواج دائم ومستمر.



كما قدمت مشاعل المشعل شرحا عن مفهوم حل الخلافات والمشاكل الزوجية بشكل منطقي، وتحدثت أيضا عن المعوقات التي يمكن أن تواجه هذه الحلول.



واختتمت انتصار المحطب الحديث بالمقارنة بين الزواج قديما والزواج في يومنا الحالي، والاختلاف في حفل الزفاف بين الماضي والحاضر.