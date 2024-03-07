العنزي: الاتفاقية تهدف لوضع برنامج وخطة عمل مشتركة بهدف تعريف الأجيال الكويتية وغيرها بالتضحيات التي قدمها الشعب الكويتي فداء لأرضه وشرعيته

ثلاب: نهدف من الاتفاقية إلى العمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة قضايا الكويت الوطنية وتوثيق تراثها وإبراز بطولات أبنائها الأسرى والشهداء



آلاء خليفة



وقعت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية وجمعية الكاريكاتير الكويتية اتفاقية شراكة فيما بينهما وذلك ايمانا منهما بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمعيات النفع العام من جانب ومع المجتمع من جانب آخر، وانطلاقا من حرصهما على الدفاع عن قضايا دولة الكويت الوطنية وإبراز بطولات وتضحيات الشعب الكويتي الكريم التي قدمها فداء للوطن على مر التاريخ.



وتعنى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعيتين بجميع ما سبق وتسهم في تعزيز التعاون المشترك والتنسيق البناء فيما بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة ونشرها بالوسائل المشروعة إلى اقصى مدى، حيث التقت رغبة كل الجمعيتين في توثيق الأحداث المهمة والمفصلية التي مرت على دولة الكويت، ومن أهمها بلا شك الغزو العراقي الغاشم وذلك كل من موقعه وأهدافه المنصوص عليها في النظام الأساسي.



ومن أهم بنود الاتفاقية هو العمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة قضايا الكويت الوطنية وتوثيق تراثها وإبراز بطولات أبنائها الأسرى والشهداء والمقاومين من خلال ما تملكه جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية من بيانات ومعلومات في هذا المجال وما تملكه جمعية الكاريكاتير الكويتية من إمكانيات فنية وكوادر إبداعية وطنية مشهود لها.



وعلى هامش حفل التوقيع، قال رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي: يسعدنا في الجمعية ان نقوم بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الزملاء في جمعية الكاريكاتير الكويتية، هذه الجمعية المشهود لها بالكفاءة والفعالية ضمن مؤسسات المجتمع المدني لما تمتلكه من امكانيات فنية وإبداعية رأينا أنه من واجبنا الوطني والمهني تحقيق الشراكة المجتمعية معها لتحقيق التعاون المنشود لخدمة قضايا الوطن.



وأشار العنزي إلى أن الاتفاقية تتضمن عدة بنود أبرزها وضع برنامج وخطة عمل مشتركة بهدف تعريف الأجيال الكويتية وغيرها بما أصاب الكويت من عدوان غاشم ومقاومة الشعب الكويتي بكافة أطيافه لهذا العدوان، والعمل على التنسيق الإعلامي المشترك فيما بين الطرفين من خلال اصدار منشورات بكافة أنواعها مشتركة بين الجمعيتين إضافة إلى استخدام الإعلانات الصحافية في المناسبات المشتركة وغير ذلك من استخدام شتى الوسائل الإعلامية المتاحة.



وأضاف العنزي ان من بنود الاتفاقية كذلك العمل على إقامة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحلقات المناقشة المشتركة، إضافة إلى إقامة المعارض والمشاركة فيها داخل الكويت وخارجها خصوصا في ذكرى الغزو العراقي الغاشم والتحرير المجيد وما صاحبهما من بطولات خالدة للشعب الكويتي وأيضا العمل على توحيد الجهود المبذولة من الطرفين لزيادة الاتصال بالمسؤولين والجهات الحكومية المختلفة لإيجاد الدعم المناسب لتنشيط برامج العمل المشتركة وأهمها إقامة المعارض المتخصصة والتي تخلد بطولات وسير شهدائنا الأبرار مع استقلال كل طرف لتوفير الدعم المادي الخاص به وصرفه وفق ما يراه مناسبا لظروف عمله.



وأكد العنزي أن جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية ستقوم بتقديم كل أشكال الدعم المعنوي واللوجستي لجمعية الكاريكاتير الكويتية تحقيقا لهذه الشراكة الوطنية مقدما كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية الكاريكاتير الكويتية برئاسة الزميل والفنان المبدع محمد ثلاب وسائر أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم المثمر متطلعين لمزيد من الإنجازات المشتركة مع بين الجمعيتين.



بدوره، قال رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب: أن مجلس إدارة الجمعية مهتم بتحقيق الشراكة المجتمعية مع جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية إيمانا منها بالدور الوطني المهم الذي تقوم به هذه الجمعية الفعالة في المجتمع والتي تحمل على عاتقها مسؤولية متابعة قضايا وهموم أهالي الشهداء الأسرى والعمل على توثيق سير وبطولات وقصص شهداء الكويت الأبرار أثناء الغزو العراقي الغاشم لبلدنا الحبيب، مشيرا إلى ان الاتفاقية الموقعة تسعى إلى تنشيط وتفعيل المزيد من اتفاقيات التعاون والتوأمة فيما بين الجهتين والجهات الأخرى داخل الكويت وخارجها ذات النشاط المشابه والعمل على إقامة معارض فنية متخصصة مشتركة بشكل دوري لتذكير المجتمع الداخلي والخارجي بما قدمه أبناء وبنات الكويت من تضحيات لتحقيق تحرير واستقلال الوطن ووحدة أراضيه



متابعا: كما ستقوم جمعية الكاريكاتير الكويتية بتقديم كل أشكال الدعم المعنوي واللوجستي لجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية تحقيقا لهذه الشراكة الوطنية.



واختتم ثلاب تصريحه بتقديم الشكر لمجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية برئاسة الزميل فايز العنزي وسائر أعضاء الجمعية على حسن التعاون والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة الوطن وشهدائه.



هذا وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية رئيسها فايز العنزي، ومن جانب جمعية الكاريكاتير الكويتية رئيسها محمد ثلاب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعيتين.