أقامت منصة الفن المعاصر المعرض الفني «أحلام النوير» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس سنويا بمشاركة مجموعة من الفنانات التشكيليات الكويتيات.



ويضم المعرض أعمالا فنية متنوعة في الأسلوب والمضمون وبمساهمة من 8 فنانات من أجيال الرواد والشباب وهن: ثريا البقصمي ولينا حجازي وأميرة أشكناني وابتسام العصفور وسوزان بشناق ومنى مبارك وفريدة البقصمي وفتوح شموه.



وقالت الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي، في تصريح لـ «كونا»، إن المعرض يعكس إبداع المرأة الكويتية وإسهاماتها في المجال الفني، مضيفة أن اللوحات تظهر التنوع الفكري والثقافي للمرأة ودورها في إبراز الوجه الحضاري للبلاد.



وأضافت البقصمي أن المعرض يستمر لمدة شهر مثمنة جهود المرأة ودورها في المجال الفني والاجتماعي.



بدورها، قالت الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور، في كلمة مماثلة لـ «كونا»، إن مشاركتها تتضمن الفلكور الشعبي الكويتي من أزياء ومجوهرات موثقة حضور المرأة ودورها في المجتمع.



وبينت أن مساهمتها بالمعرض تتضمن كذلك 8 لوحات أخرى منها الألعاب الشعبية القديمة منها لعبة «اللقصة» و«أنا الذيب باكلكم» و«الدرباحة»، بالإضافة إلى ألواح فنية تعرض أزياء الفتاة الكويتية عبر لوحة «العيد قديما» إلى جانب ألواح فنية للمجوهرات مثل «المرتهش» و«الهامة».