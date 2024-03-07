الراشد: زيارات الأمير مؤشر قوي على تعزيز الموقف السياسي الخليجي



أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديـوي فـــي تصريـــح لـ (كونا) أن زيارات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لدول المجلس تؤكد توجه الكويت الثابت ودورها الفاعل في تعزيز العمل الخليجي كما تجسد رؤيتها السديدة ومساهماتها المحورية في تحقيق التقارب الخليجي وتعميق جذور التعاون بين دوله. وأضاف البديوي أن زيارات سمو الأمير في جولته الخليجية تعزز أيضا بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة للكويت في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على أمنه واستقراره وتثبيت قواعده بما يحقق الازدهار والاستقرار لدوله وشعوبها الشقيقة.



وأشاد بنتائج زيارات صاحب السمو الأمير والبيانات المشتركة التي صدرت عنها في كل دولة على حدة، مشيرا أيضا إلى ما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 159 الذي عقد الأحد الماضي في الرياض وأكد المجلس أن زيارات سمو الأمير الكويت تعكس الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قادة دول المجلس مما يعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس ويعود بالنفع على مصالحها ورخاء شعوبها.



وجدد البديوي التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للزيارات التي قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى دول الخليج، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويحقق لها المزيد من التقدم والتنمية تحت القيادة الحكيمة لسموه.



من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان إن الجولة الخليجية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفلت بمعاني ومشاهد كثيرة عكست عمق الارتباط وعلاقات الأخوة بين الكويت وشقيقاتها الخليجية ممثلة بقادتها حتى أصبحت تلك الروابط «نموذجا للعلاقات الأخوية الراسخة والصلات الوثيقة السائدة بين الدول الشقيقة وما يجمع بينها من أواصر وأبرزها التاريخ واللغة والدين ووشائج القربى».



وأشاد السفير الزمانان في تصريح مماثل لـ (كونا) بما رافق جولة صاحب السمو الأمير الخليجية من مظاهر الترحيب والحفاوة في كل محطة من محطاتها رسميا وشعبيا بدءا بالمملكة العربية السعودية مرورا بسلطنة عمان ومملكة البحرين ثم قطر فدولة الإمارات العربية المتحدة.



ورأي أن هذه الجولة المهمة لصاحب السمو الأمير «ليست فقط تأكيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت والأشقاء في دول مجلس التعاون بل من شأنها المساهمة في الارتقاء بالعلاقات الأخوية الكويتية - الخليجية إلى آفاق أعلى وأرحب وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها مجالات تعاونه. وثمن مضامين البيانات الصادرة في ختام كل زيارة دولة لصاحب السمو الأمير إلى الدول الخليجية الشقيقة وخصوصا تركيزها على الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الكويت والدول الخليجية وشعوبها الشقيقة ودور هذه الزيارات في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية.



من جهته، أشاد رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد بزيارات الدولة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى دول مجلس التعاون الخليجي في جولته الخارجية الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم، قائلا إن تلك الزيارات تجسد التمسك الحقيقي بالعمل الخليجي الموحد وسبل تطويره بما ينعكس إيجابا على مواطني دول مجلس التعاون. وأضاف الراشد في تصريح مماثل لـ (كونا) أن هذه الزيارات تشكل أيضا بداية لانطلاقة متجددة تعزز ما سبق نحو المحيط العربي والدولي ومقدمة لما سيتم بحثه في القمة الخليجية المقبلة. ورأي أن هذه الزيارات تعتبر تأكيدا وتعزيزا للموقف الخليجي تجاه كل القضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك والتحديات الماثلة في المنطقة وآخر التطورات الإقليمية والدولية.



وأوضح في هذا الشأن أن زيارات الدولة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى دول الخليج من شأنها كذلك تعزيز الموقف الخليجي حيال القضايا التي تهم دول مجلس التعاون ككل إضافة إلى منح الجانب الاقتصادي مساحة كبيرة من الاهتمام.



وأفاد الراشد بأن الجولة الخليجية لصاحب السمو الأمير «مؤشر قوي أيضا على تعزيز الموقف السياسي الخليجي وتقوية أواصر التعاون سياسيا واقتصاديا وأمنيا كما جاء في البيانات الختامية لتلك الزيارات لتعزز رؤى منظومة العمل الخليجي وتوحدها».