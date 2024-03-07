أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر، أن الشركات النفطية من المقرر أن تنتهي من التقييم السنوي للعاملين اليوم 7 مارس الجاري، ورفع درجات التقييم إلى الموارد البشرية تمهيدا لاعتمادها وصرف الزيادة السنوية مع رواتب شهر أبريل المقبل.

وقالت المصادر ان «كوتا» التقييم السنوي للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بمستوى أقل من رئيس فريق ستكون 15% لتقييم (امتياز) و70% من إجمالي العاملين لتقييم (جيد جدا) و15% لتقييم جيد وما دون، كما أن الحد الأقصى لتوزيع مستوى تقييم الأداء بالنسبة للمديرين ورؤساء الفرق 70% لتقييم (امتياز) و30% لتقييم (جيد جدا فما دون ذلك).

وذكرت أنه بناء على التقييم السنوي، سيتم منح الزيادة السنوية للعاملين والتي تتراوح بين 2.5% كحد أدنى و10% كحد أقصى، وذلك على أساس الراتب.