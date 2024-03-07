أوراد الجابر: سعادتنا لا توصف بإشهار الجمعية بعد عمل 12 عاماً لحفظ كتاب الله لبنات ونساء الكويت

شيخة العبدالله: عقد ونيّف من الجهود أثمر تخريج كوكبة من حافظات كتاب الله من مختلف الأعمار

عائشة الصفي: الفكرة بدأت في برنامج «سابقي الزمان واختمي القرآن» عام 2012 بمشاركة 70 حافظة

إيمان العنزي: دور «ترتيل» كجمعية أهلية غير ربحية رائد في حفظ وتماسك المجتمع الكويتي المسلم



ليلى الشافعي



أكدت الشيخة أوراد الجابر أن سعادتها لا توصف لرعايتها حفل إشهار جمعية «ترتيل للقرآن الكريم وعلومه» بعد عمل ١٢ عاماً لحفظ كتاب الله لبنات ونساء الكويت. والذي أقيم في فندق ريجنسي.



حضر الحفل ثلة من سيدات المجتمع الكويتي، وأشادت الشيخة أوراد الجابر بعمل القائمات على الجمعية، شاكرة لهن سعيهن وإنجازهن في خدمة كتاب الله والقائمين عليه، وهذا هو ديدن الكويت العناية بحفظ القرآن الكريم وتوفير حلقات القرآن، فهنيئا لأهل الكويت ولنسائها على العناية بكتاب الله والحرص على مدارسته وحفظه والعمل به، مؤكدة على أهمية الارتباط الروحي مع القرآن الكريم والعمل بتعاليمه واحكامه.



من جهتها، أثنت الشيخة شيخة العبدالله على جهود الأخوات في بذل العطاء لخدمة القرآن الكريم طوال عقد ونيف والتي أثمرت تخريج كوكبة من حافظات كتاب الله من مختلف الأعمار، معبرة عن سعادتها بثمرة إنشاء كيان «جمعية ترتيل» في هذه الأجواء المفرحة لسيدات وبنات الكويت.



بدورها، قالت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة إيمان العنزي: نحن نثمن الجهد الكبير الذي تقوم به جمعية «ترتيل» في خدمة القرآن الكريم ودورها الرائد في حفظ وتماسك المجتمع الكويتي المسلم.



وأشادت بجهود القائمات على هذه الجمعية.



من جانبها، رئيسة مجلس إدارة جمعية «ترتيل» شيخة القراءات العشر الصغرى والكبرى عائشة الصفي بدأت كلمتها بالثناء على الله عز وجل ان أنعم علينا في هذا البلد الطيب بنعمة العناية بكتاب الله وتعلم علومه المباركة وخدمة حفظته، مشددة على وجوب حمد الله وشكره على هذه النعمة التي لا تكافئها نعمة.



وبينت الصفي ان الانطلاقة الاولى للجمعية ظهرت من فكرة برنامج «سابقي الزمان واختمي القرآن» عام 2012 والذي بدأ بعدد 70 حافظة، وأصبح الآن يضم اكثر من 600 حافظة كويتية ترعاهن 120 محفظة من المحفظات الكويتيات معظمهن من الحاملات للسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكللت المسيرة بإشهار جمعية «ترتيل» كأول جمعية أهلية نسائية كويتية غير ربحية تعتني بكتاب الله وتدارس علومه لتكون انطلاقة في العمل الدؤوب في خدمة القرآن الكريم وعلومه.



من جانبها، قدمت عضو مؤسس ومستشار التخطيط الاستراتيجي للجمعية عواطف السلمان عرضــا لإستراتيجيـــة «ترتيل» التي انتهجتها منذ قرار الإشهار حتى تنفيذها على مدار 5 سنوات قادمة ان شاء الله.



وقالت: نحن باقون على عهد القرآن.



واختتم الحفل بمفاجأة هي ختمة كتاب الله كاملا بروايتي قالون عن نافع وابن كثير بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدى حافظات جمعية «ترتيل» الحافظة عائشة بوتلف على يد الشيخة عائشة الصفي، ثم دعاء الختمة والتأمين من الحضور، وقدمت احتفالية إشهار الجمعية الناشطة في العمل الإسلامي هناء الشطي.



تفاعل مؤثر.. وعلى العهد باقون

٭ كان تفاعل الحضور رائعا ومؤثرا، ودعوا للجمعية بالتوفيق وإكمال مسيرة الخير في خدمة كتاب الله تعالى.



٭ عن توقيع الشيخة أوراد الجابر: نحن بإذن الله على عهد القرآن معكن باقون وعلى الجهد مواصلون.



٭ اختتم الحفل بمفاجأة رائعة وهي ختمة كتاب الله كاملا بروايتي قالون عن نافع وابن كثير بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدى حافظات جمعية «ترتيل» الحافظة عائشة بوتلف.



٭ جمعية «ترتيل» أول جمعية أهلية نسائية كويتية غير ربحية تعتني بكتاب الله وتدارسه.